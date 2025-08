Attacco hacker alla vostra casa smart: ecco come accorgersene in pochi passi

È sempre più probabile che un utente ad oggi sia affascinato dal concetto di casa smart, quell’ambiente domestico intelligente reso tale dai vari dispositivi tecnologici che si possono acquistare spesso anche per poche decine di euro. Allo stesso tempo ci sono delle situazioni da tenere d’occhio, una delle quali risulta la possibilità che qualcuno possa violare i sistemi di sicurezza. Ma in che modo un utente può accorgersi di tutto questo? Ci sono dei segnali che potrebbero portare ad un’intrusione e anche a far capire che c’è stata una perdita del controllo riguardo agli account collegati ai dispositivi smart per la casa. Se arrivano notifiche di un cambio di password che non sono state richieste ad esempio, l’utente potrebbe trovarsi di fronte ad una situazione del genere.

In quel caso qualcuno dall’esterno potrebbe aver manomesso le credenziali d’accesso possesso dei dispositivi presenti nell’ecosistema, ma questo è solo uno degli indicatori.

Dispositivi che si comportano in modo anomalo

Un altro segnale da tenere sotto osservazione riguarda il comportamento inusuale dei dispositivi. Luci che si accendono e si spengono da sole, termostati che impostano temperature fuori scala o serrature intelligenti che si sbloccano senza motivo non sono semplici errori tecnici. Potrebbero essere le prime mosse di chi sta tentando di espandere il controllo su tutta la rete domestica.

Anche segnali acustici strani, come lo smart speaker che si attiva senza comando o suoni provenienti da una telecamera, possono indicare la presenza di software malevoli. Alcune skill vocali modificate potrebbero essere progettate per carpire informazioni sensibili o simulare messaggi di sistema con finalità ingannevoli.

Controllare il traffico dati è essenziale

Infine, un campanello d’allarme tecnico ma significativo riguarda l’utilizzo anomalo della banda dati. Un improvviso aumento del traffico, soprattutto in orari insoliti, o la comparsa di dispositivi sconosciuti nella rete, può suggerire che uno o più apparecchi siano stati infettati.

In questi casi, è consigliabile accedere all’interfaccia del router per verificare ogni connessione attiva. Alcuni dispositivi potrebbero essere stati integrati in una botnet, diventando strumenti inconsapevoli per attacchi informatici più ampi.

Un monitoraggio attento, unito a buone pratiche di sicurezza, resta la miglior difesa per ogni abitazione intelligente.