LockStar, la nuova era della personalizzazione Samsung

Samsung continua a puntare sulla personalizzazione dei suoi dispositivi con LockStar, il modulo della suite Good Lock dedicato alla schermata di blocco. Con la nuova versione 7.0.01.5, disponibile inizialmente solo per chi ha già ricevuto One UI 8 basata su Android 16, arrivano animazioni completamente inedite per lo sblocco con impronta digitale.

Gli utenti che possono già accedere all’aggiornamento trovano quattro nuove opzioni, oltre all’animazione standard. Si va dall’effetto goccia d’acqua, fluido e leggero, ai cerchi minimalisti, passando per scintille luminose e un’animazione a tema Halloween con simpatici fantasmini. Un piccolo dettaglio visivo, ma capace di rendere più originale l’interazione quotidiana con il telefono. La strategia messa in atto da Samsung? Rafforzare l’identità estetica dei suoi dispositivi, rendendo ogni gesto più personale.

Come aggiornare LockStar e chi può provarlo

LockStar non si limita però solo alle animazioni. Il modulo permette anche di gestire widget, adesivi, orologi e altri elementi dell’Always On Display. Con questo nuovo aggiornamento l’ attenzione si sposta però sulle micro-animazioni, che potrebbero diventare un vero e proprio marchio di fabbrica. L’azienda coreana infatti, sembra intenzionata a introdurre ulteriori effetti in futuro, ampliando ancora le possibilità di personalizzazione per gli utenti più creativi.

Non tutti, al momento, però possono sperimentare le novità. L’aggiornamento è infatti disponibile solo per gli utenti dei Galaxy Z Fold7, GalaxyZ Flip7 e partecipanti alla beta di GalaxyS25. L’arrivo della versione stabile di One UI 8 allargherà presto il numero di dispositivi compatibili, portando queste opzioni a un pubblico molto più vasto.

Aggiornare LockStar è semplice. Basta aprire il Galaxy Store, accedere alla sezione “Aggiornamenti” e selezionare l’ultima versione del modulo. In alternativa, è possibile tenere premuto sull’icona dell’app per visualizzare il comando “Aggiorna applicazioni”. Chi non vuole aspettare può scaricare manualmente l’APK, ma le animazioni funzionano solo con One UI 8 attiva sul dispositivo. Insomma, con LockStar 7.0.01.5, Samsung dimostra ancora una volta di voler trasformare la schermata di blocco in un vero spazio creativo. La personalizzazione diventa protagonista e ogni sblocco con impronta digitale si trasforma in un momento originale, destinato a differenziare ancora di più l’esperienza d’uso degli smartphone della serie Galaxy.