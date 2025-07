Vine ritorna grazie all’intelligenza artificiale?

Il ritorno di Vine potrebbe essere molto più di una semplice operazione nostalgia. A distanza di anni dalla sua chiusura, la celebre app di video brevi potrebbe presto tornare in una nuova veste, grazie all’interesse diretto di Elon Musk. L’idea, emersa già nei primi mesi dell’anno tramite un commento su X, sembra oggi prendere corpo. La piattaforma tornerà, ma sarà profondamente diversa. A distinguerla non sarà solo una nuova interfaccia, ma l’integrazione con le tecnologie di intelligenza artificiale. L’interesse per Musk verso Vine non è casuale. Il crescente dibattito riguardo un eventuale divieto di TikTok negli Stati Uniti ha aperto un nuovo spazio. E Musk sembra intenzionato a colmarlo puntando su un’alternativa competitiva.

Musk punta sul ritorno di Vine? Ecco i dettagli

L’app era una piattaforma di video sharing acquisita da X nel 2012. In pochissimo tempo raggiunse un successo sorprendente, diventando un punto di riferimento. Agli inizi, si avvicinò per viralità all’attuale impatto di TikTok. Anche se operava in un contesto digitale diverso. Al suo massimo splendore, Vine vantava una comunità attiva di oltre 200 milioni di utenti. Eppure, dopo la fase iniziale di crescita, la piattaforma ha smesso di espandersi. Non ci fu un crollo improvviso, ma nemmeno l’evoluzione necessaria a restare competitiva.

Vine fu così costretta a chiudere nel 2017. Lasciando però un’eredità culturale ben presente nell’attuale panorama dei social media. Ora, con Musk alla guida della rinominata X, la rinascita di Vine si presenta come un’opportunità. I dettagli restano ancora riservati. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali alla stampa. Eppure, le intenzioni sembrano chiare: creare una nuova piattaforma che, sfruttando le potenzialità dell’AI, sappia farsi valere. Soprattutto considerando la concorrenza con i colossi dell’intrattenimento digitale. Se il progetto andrà diventerà reale, potrebbe segnare non solo il ritorno di Vine. Ma anche l’inizio di una nuova fase della comunicazione social. Non resta che attendere per i futuri sviluppi.