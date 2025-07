Amazon sconta di 200 euro il Realme GT 7T: è da acquistare SUBITO a questo prezzo

Risparmiare con Amazon non è mai stato così semplice, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter abbracciare una soluzione decisamente economica, con cifre molto più basse del normale e la possibilità comunque di godere di uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione. Stiamo parlando di Realme GT 7T, device che rientra perfettamente nella fascia media della telefonia mobile, e vuole fare la differenza con un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole.

Nell’avvicinarci alla scheda tecnica dello smartphone possiamo notare qualche piccola chicca che gli permette di distinguersi dalla massa, come ad esempio l’eccellente display da 6,8 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2800 pixel, con densità di 453 ppi, è un LTPO AMOLED da 120Hz di refresh rate, passando anche per protezione ArmoShell Glass ed oltre 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, che viene poi seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, raggiungendo una risoluzione di 8192 x 6144 pixel, sempre con apertura F1.8 e F2.2.

Allo stesso modo il processore non ammette repliche, essendo comunque un componente di altissima qualità, un MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, passando poi per GPU Mali-G720 MC7, ma anche una configurazione che si completa con la presenza di 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna variabile, che può raggiungere comunque anche 512GB (attenzione però, non è espandibile).

Scoprite le nuove offerte Amazon, con codici sconto gratis e tantissimi prezzi bassi, solo con il canale Telegram dedicato alle migliori promozioni del momento. Si chiama @codiciscontotech e vi potete iscrivere gratuitamente.

Amazon, lo sconto di 200 euro è pazzo per il Realme GT 7T

La promozione applicata sull’acquisto di Realme GT 7T è davvero ottima, difatti dovete sapere che la spesa per il suo acquisto corrisponde a circa 449,99 euro, contro i 649,99 euro previsti in origine di listino, con un risparmio così del 31% per tutti i consumatori. Effettuate subito l’ordine a questo link.