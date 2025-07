Elon Musk presenta Baby Grok: in arrivo il chatbot AI pensato per i più piccoli

Sta arrivando una grande novità nel mondo AI: Baby Grok. Ad annunciare questo nuovo progetto è stato il CEO dell’azienda xAI, ovvero Elon Musk se vuole in ogni modo garantire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale con un chatbot intelligente per bambini. L’obiettivo è proporre tutto in una versione molto più semplificata che possa rapportarsi al meglio e in piena sicurezza con i più giovani.

Per ora i dettagli scarseggiano: Musk ha parlato solo di contenuti dedicati all’infanzia, senza precisare quando sarà disponibile né come verranno garantiti gli standard di sicurezza. È probabile che l’assistente venga progettato per offrire risposte educative, racconti e attività creative, in modo simile a quanto fatto da Google con Gemini per under 13, lanciato di recente con una modalità protetta e controllata tramite Family Link.

Sicurezza e praticità: Musk vuole evitare i problemi avuti con Grok

Questo nuovo progetto passerà sotto la lente di ingrandimento di tantissimi utenti ma anche di moltissime autorità visto il trascorso di Grok. Il chatbot di xAI è finito più volte al centro delle polemiche per risposte inappropriate, tra cui contenuti a sfondo politico, storico e sociale ritenuti offensivi o pericolosi. A questo si aggiungono criticità evidenziate dagli utenti riguardo a un altro prodotto di xAI, gli avatar “Companions”, in particolare quello chiamato Ani, accusato di dialoghi ambigui anche con la Modalità Bambino attiva.

Tutti questi elementi pongono interrogativi concreti sulla capacità dell’azienda di realizzare un ambiente realmente “kid-friendly”, con filtri efficaci, interfacce adatte e un modello linguistico capace di riconoscere e adattarsi all’età dell’interlocutore.

Qual è la prima volta che si parla di un’intelligenza artificiale dedicata ai bambini. Questa volta però la strategia è chiara e seguirà una strada ben precisa, ovvero quella di educare e intrattenere i più giovani con strumenti sicuri, trasparenti e privi di pubblicità o raccolta dati. Musk ha quindi aperto la strada a Baby Grok, ma la vera sfida sarà dimostrare nei fatti che il prodotto sarà all’altezza della delicatezza dell’utenza a cui si rivolge.