Google Telefono

Google Telefono, l’app predefinita per le chiamate su molti dispositivi Android, potrebbe presto introdurre un cambiamento nella gestione delle chiamate messe in attesa. Un’analisi del codice della versione beta 184.0 ha rivelato l’arrivo della scorciatoia “Riattiva” (Unhold), pensata per semplificare il ritorno alla conversazione dopo aver sospeso una chiamata.

Una modifica all’interfaccia delle notifiche

Nel layout attuale, quando una chiamata è in corso, le notifiche di sistema mostrano alcune opzioni rapide, tra cui Riaggancia, Vivavoce e Silenzia. Quest’ultima è destinata a disattivare il microfono, ma durante una chiamata in attesa potrebbe risultare ridondante, visto che l’interlocutore non sente comunque l’audio.

L’introduzione della funzione “Riattiva” al posto di “Silenzia” punta a migliorare proprio questo aspetto. Con una sola pressione, l’utente potrà riprendere la conversazione messa in pausa, evitando passaggi superflui o confusioni tra le funzioni disponibili. A individuare il cambiamento è stato il team di AssembleDebug, che ha esaminato il codice della versione 184.0 beta dell’app Google Telefono. Secondo l’analisi, la scorciatoia Unhold appare già integrata e attiva, anche se non ancora visibile né accessibile tramite l’interfaccia per gli utenti, nemmeno per i beta tester.

Il nuovo comportamento dovrebbe quindi sostituire l’attuale tasto “Silenzia” nella notifica relativa a una chiamata messa in attesa, rendendo l’interazione più coerente con la situazione in corso e più utile dal punto di vista pratico.

Nel contesto di una chiamata in attesa, mantenere il tasto per silenziare il microfono ha utilità limitata: l’utente è già “isolato” dalla conversazione. La possibilità di riprendere rapidamente il dialogo può risultare molto più utile, soprattutto in contesti aziendali o nelle chiamate prolungate in cui le pause sono frequenti.

Google potrebbe anche valutare in futuro un sistema personalizzabile che consenta di scegliere tra “Silenzia” e “Metti in attesa” o “Riattiva”, a seconda delle preferenze dell’utente. Per ora, però, l’obiettivo sembra quello di semplificare l’interazione con l’interfaccia, adattandola al contesto d’uso reale.

Ancora nessuna data per il rilascio

Nonostante la funzione Unhold sia già presente nel codice, non è stata ancora attivata nell’app ufficiale. Google non ha fornito indicazioni sui tempi di rilascio, ma l’integrazione potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti dell’app Google Telefono, sia in fase beta sia in rollout stabile.

Considerando che il comportamento sembra già pronto, è possibile che l’azienda di Mountain View stia solo completando i test interni prima di procedere con una distribuzione graduale. In passato, funzionalità simili sono state attivate senza bisogno di aggiornamenti lato utente, grazie a modifiche lato server.