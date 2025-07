Paramount+, tutti i film e le serie TV in arrivo ad agosto 2025

Il catalogo di Paramount+ per agosto 2025 non sarà particolarmente ricco dal punto di vista quantitativo, ma offrirà due titoli originali di rilievo, affiancati da novità seriali attesissime e da una selezione di grandi film del passato.

Il 16 agosto arriva in esclusiva FLOW – Un mondo da salvare, il primo film d’animazione lettone a vincere l’Oscar. Alla direzione c’è Gints Zilbalodis, che ha pensato ad una produzione senza dialoghi ma comunque è in grado di raccontare la storia di un gatto e altri animali che viaggiano in un mondo totalmente sommerso d’acqua. Qui c’è un problema: la solidarietà tra specie diverse è l’unico modo per sopravvivere. L’opera ha conquistato anche gli European Film Awards e il LUX Audience Award, ricevendo riconoscimenti a livello internazionale per il suo stile poetico e immersivo.

Il 30 agosto, spazio al romanticismo adolescenziale con Winter, Spring, Summer or Fall, interpretato da Jenna Ortega (anche produttrice) e Percy Hynes White. Il film racconta quattro giornate cruciali nella relazione tra due liceali, in un percorso scandito dal passare delle stagioni e dai sentimenti contrastanti che le accompagnano. Un racconto intimo sul cambiamento e sulla vulnerabilità, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.

Serie, reality e nuove puntate delle saghe più amate

Nel comparto seriale, agosto porterà nuove puntate di titoli attesissimi come:

Dexter: Resurrection ;

NCIS: Tony & Ziva ;

Matlock ;

Star Trek: Strange New Worlds.

Nel mondo MTV, spazio alla nuova stagione di Teen Mom UK e all’arrivo di Geordie Stories – Sophie’s Fertility Journey, docu-reality che segue il percorso personale di Sophie Kasaei nella sfida contro l’endometriosi.

Grandi film in arrivo in libreria

Ad arricchire la libreria del mese ci saranno anche molti film iconici, tra cui:

Se scappi, ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere ;

Kings of New York, diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis ;

Un sogno chiamato Florida, film indipendente di Sean Baker con Willem Dafoe ;

Traffic, vincitore di 4 Oscar, diretto da Steven Soderbergh ;

Dirty Dancing, cult romantico con Jennifer Grey e Patrick Swayze ;

Riddick, terzo capitolo della saga sci-fi con Vin Diesel ;

Point Break, action cult di Kathryn Bigelow con Keanu Reeves.

Omaggio a Jackie Chan: 15 film per celebrare il maestro del kung fu

Infine, da agosto partirà su Paramount+ uno speciale interamente dedicato a Jackie Chan. In arrivo 15 titoli della sua filmografia, tra cui:

Police Story;

Wheels on Meals;

City Hunter;

Kung Fu Yoga;

The Spy Next Door.

Un’occasione per (ri)scoprire uno dei protagonisti più amati del cinema d’azione internazionale.