Buche sulla strada: un brevetto di General Motors per salvarci

Uno degli elementi più problematici per quanto riguarda le strade presenti in Italia sicuramente rappresentato dalle buche, sicuramente ognuno di noi è capitato di prendere una botta con la propria auto poiché si è passati sopra una buca che non avevamo visto o che a causa dell’assetto stradale era impossibile evitare, spesso questi colpi non nuociono più di tanto alla salute della vettura, però alle volte possono provocare anche lo scoppio dello pneumatico o danni al sistema di sospensioni, le auto più moderne sono piene di sensori di qualsiasi genere e rilevano praticamente qualsiasi cosa, spesso tra l’altro monitorano anche la strada, tali dati vengono poi utilizzati per garantire il massimo della sicurezza e del comfort alla guida, e se vi dicessimo che questa tecnologia potrebbe essere sfruttata anche per altro come ad esempio monitorare lo stato della strada e delle buche ? Questo pensiero lo ha avuto anche General Motors che ha depositato addirittura un brevetto.

Come funziona l’idea

La domanda di brevetto è stata depositata alla fine del 2023 presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, è stata resa pubblica però solamente lo scorso giugno, all’interno di questo brevetto la casa automobilistica descrive un sistema progettato per prevedere il deterioramento stradale utilizzando una rete di vetture dotate di sensori che raccolgono svariati dati come vibrazioni, stato delle sospensioni, rotazione delle ruote e immagini registrate tramite le telecamere presenti a bordo, questi dati vengono poi trasmessi in tempo reale da ciascun veicolo ad un sistema cloud per poi essere elaborati in tempo reale, ciò permette di calcolare una sorta di punteggio che viene assegnato proprio alla strada e che sostanzialmente riflette le condizioni del matto stradale in quel preciso momento, se questo punteggio supera un certo limite il sistema invierà un avviso a determinati gruppi di automobilisti in merito potenziali criticità del manto stradale.

Tali avvisi sono suddivisi in livelli in base ovviamente alle gravità registrate, potranno includere anche suggerimenti per modifiche al percorso in modo da evitare le aree più critiche, nel caso in cui il sistema sia dotato di un software per la navigazione, il software può anche fornire aggiornamenti del percorso in tempo reale.