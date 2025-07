Porsche e MINI guidano la classifica 2025 delle auto più amate

La soddisfazione degli automobilisti nel 2025 raggiunge un traguardo storico. Il nuovo studio JD Power APEAL, che misura il coinvolgimento emotivo e il piacere di guida, ha registrato il punteggio più alto degli ultimi cinque anni. Infatti, è stato riscontrato che gli acquirenti di auto nuove assegnano in media 851 punti su 1.000 ai loro veicoli, quattro in più rispetto al 2024. Migliorano tutte le dieci categorie analizzate, un evento che non accadeva da quasi un decennio.

Porsche conferma la leadership, MINI regina del mercato di massa

A trainare la crescita sono il risparmio di carburante, aumentato di 13 punti, l’esperienza di guida unita all’ intrattenimento e la cura degli interni, entrambi in crescita di sei punti. Lo studio valuta 37 parametri, dall’emozione dello stare al volante alla comodità del sedile, concentrandosi sul piacere d’uso più che sull’affidabilità. L’indagine, che integra l’Initial Quality Study più noto per la qualità costruttiva, mostra come la tecnologia incida sulla percezione. Ad esempio, le funzioni complesse possono ridurre la soddisfazione, ma i sistemi di personalizzazione la aumentano sensibilmente.

Gli automobilisti sfruttano sempre di più i profili utente digitali. Oltre la metà dei proprietari li imposta per regolare sedili e climatizzazione. Tra i marchi premium, questa funzione viene usata il doppio rispetto ai brand generalisti, con un impatto diretto sul gradimento. Anche le ibride e le plug-in confermano le aspettative, garantendo buoni consumi, autonomia e tempi di ricarica soddisfacenti.

Il podio dei marchi più apprezzati nel 2025 vede Porsche in testa con 890 punti, seguita da Land Rover (886) e BMW (881). MINI domina per il secondo anno consecutivo tra le auto di grande diffusione, raggiungendo 876 punti. Dodge (868) e GMC (852) completano la classifica principale. Il Gruppo BMW risulta il più premiato a livello di singoli modelli, con cinque riconoscimenti che includono X6, X1, Serie 4, X4 e MINI Countryman. Hyundai Motor Group segue con quattro premi, mentre Ford e Volkswagen si fermano a tre. Lo studio, basato su 92.964 interviste a nuovi proprietari statunitensi dopo 90 giorni dall’acquisto, evidenzia una tendenza netta, ovvero che i marchi che offrono emozioni alla guida unite a tecnologia intuitiva conquistano il cuore dei clienti.