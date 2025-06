Automobili Lamborghini svela la Temerario Allegerita al Motor Valley Fest 2025

In occasione del Motor Valley Fest, Automobili Lamborghini ha voluto svelare al mondo la nuovissima Temerario Allegerita. In una cornice d’eccellenza che celebra il settore automotive Made in Italy e l’Emilia-Romagna, la Casa del Toro ha mostrato l’evoluzione della supercar che spinge ulteriormente verso l’alto le già ottime performance del modello da cui deriva.

La Temerario Allegerita può vantare una power unit ibrida V8 biturbo da 920 CV che fonde la potenza del motore a combustione interna (ICE) con quella derivante dai motori elettrici. L’ICE è stato sviluppato e realizzato sulla base di un nuovo ed inedito progetto per consentire agli ingegneri di Sant’Agata Bolognse di avere la massima flessibilità. Infatti, grazie ai suoi 10.000 giri//min, è in grado di offrire una potenza senza paragoni oltre ad un sound da vera supersportiva.

Il vero cambiamento della Temerario Allegerita, come si può intuire dal nome, è nel suo peso. Attraverso l’utilizzo di materiali nobili e ottimizzazioni varie, i tecnici di Automobili Lamborghini sono riusciti a togliere oltre 25 kg dalla bilancia. I nuovi cerchi in carbonio contribuiscono alla riduzione del peso e conferiscono un look ancora più aggressivo. Le novità, inoltre, hanno riguardato anche la veste aerodinamica della vettura. L’azienda dichiara un aumento della deportanza del 67% e dell’efficienza aerodinamica del 62%. Questi dati sottolineano come la Temerario Alleggerita sia una vettura stradale ma che può dare il meglio di sè in pista.

Temerario Allegerita è la nuova versione della supercar di Automobili Lamborghini che ora pesa 25kg in meno e migliora l’aerodinamica

Il Motor Valley Fest 2025 di Automobili Lamborghini è proseguito con la partecipazione dell’azienda ai vari incontri e conferenze che si sono tenute in occasione della tre giorni. Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di dell’azienda, ha partecipato con un videomessaggio al convegno di apertura e la Top Table dei brand della Motor Valley.

Matteo Ortenzi, Product Line Director Revuelto, insieme ad Alessandro Farmeschi, After Sales Director, e Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer, hanno partecipato agli altri incontri e tavole rotonde che si sono tenuti per tutta la durata del Motor Valley Fest 2025. L’evento è stato l’occasione perfetta per avvicinare i curiosi e gli appassionati al mondo dell’automotive e celebrare al meglio un settore che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’Emilia-Romagna e dell’Italia intera. Lo spirito del Motor Valley Fest è quello di valorizzare il Made in Italy e l’eccellenza del lavoro di tantissimi professionisti impegnati a lasciare un segno nel mondo.