Amazfit Balance si aggiorna: maggiore precisione sportiva

Un nuovo aggiornamento software è in arrivo per gli utenti di Amazfit Balance. Il rollout, già in corso anche in Italia, porta il firmware alla versione 3.26.3.4, con un pacchetto da 12,31 MB che introduce sia novità funzionali che correzioni mirate. Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di una release utile a perfezionare l’esperienza d’uso, prendendo spunto anche da modelli più recenti del marchio.

Miglioramenti tecnici e risoluzione di bug nel nuovo aggiornamento Amazfit Balance

Tra le funzioni inedite, spicca il supporto ai test HYROX PFT, pensati per valutare la forma fisica in modo standardizzato in vista delle competizioni legate alla disciplina HYROX. A questa novità si aggiunge la possibilità, durante l’allenamento, di integrare plug-in di terze parti direttamente nelle pagine dati. Questo ampliamento della personalizzazione passa attraverso lo Zepp App Store, sempre più centrale nella gestione dello smartwatch. Inoltre, l’orologio guadagna il supporto ai sensori di velocità per il ciclismo, ampliando la compatibilità con accessori esterni per chi pedala con costanza.

Non mancano ottimizzazioni sotto il cofano, pensate per migliorare stabilità e precisione. È stato corretto un bug che faceva erroneamente attivare la modalità Sonno al termine di un allenamento. Migliorata anche la funzione “Riprendi più tardi”, utile durante le sessioni sportive interrotte, con un impatto positivo anche sull’autonomia generale del dispositivo.

Inoltre, viene risolta un’anomalia grafica del calendario e viene perfezionato l’algoritmo per lo sci, che ora rileva con più accuratezza le risalite in seggiovia e calcola in modo più preciso la pendenza massima affrontata. Un aggiornamento, quindi, che punta a rafforzare la vocazione sportiva del dispositivo e a offrire una maggiore affidabilità anche durante l’uso quotidiano.

Per scaricare l’update, basta aprire l’app Zepp sul proprio smartphone, accedere al profilo, selezionare Amazfit Balance e toccare su “Aggiornamento di sistema”. Se non disponibile, potrebbe comparire nelle ore successive.