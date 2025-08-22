Amazfit Balance 2 riceve un nuovo aggiornamento

Dopo il recente update ricevuto da Helio Strap, è ora il turno di Amazfit Balance 2. Lo smartwatch, lanciato a maggio di quest’anno, sta iniziando a ricevere un aggiornamento alla versione 3.16.6.1. Il pacchetto, dal peso di circa 14 MB, introduce alcune ottimizzazioni di sistema piuttosto mirate, pensate proprio per migliorare l’esperienza degli utenti e rafforzare l’integrazione con i dispositivi accessori. Non si tratta del primo aggiornamento per questo modello. Ma dimostra la volontà di Zepp Health di mantenere un ciclo di aggiornamenti frequente e concreto.
Focus sull’affidabilità e sul supporto accessori: la strategia di Zepp Health per Amazfit Balance 2
Le principali novità riguardano l’esperienza d’uso post-allenamento. Le schermate che mostrano il percorso dopo un’attività sportiva risultano ora più fluide e leggibili. Inoltre, per chi possiede Helio Strap o una fascia cardio compatibile, ci sono due miglioramenti importanti. Cioè lo stato della fascia può ora essere monitorato direttamente dallo smartwatch e, durante un allenamento, l’indicatore della frequenza cardiaca mostra anche la fonte da cui proviene il dato. Questi accorgimenti aumentano la precisione e la chiarezza, specialmente per gli utenti più attenti al monitoraggio dei parametri biometrici.
Con questo update, Amazfit conferma un trend già evidente negli ultimi mesi. Cioè un’attenzione crescente alla qualità del software. La casa madre Zepp Health sembra voler costruire una reputazione più solida nel panorama degli smartwatch, puntando non solo sull’hardware, ma anche su un ecosistema aggiornato e funzionale. Le integrazioni con dispositivi esterni come Helio Strap sono un chiaro esempio di questa direzione. Permettono infatti di ampliare le possibilità del dispositivo senza sacrificare la semplicità d’uso.
L’aggiornamento è in fase di distribuzione mondiale. Ma potrebbe non essere subito visibile per tutti gli utenti in Italia. Per verificarne la disponibilità, basta accedere all’app Zepp, entrare nella sezione “Dispositivi”, selezionare Amazfit Balance 2 e toccare su “Aggiornamento di sistema” dal menu “Generali”. Se non disponibile, vale la pena riprovare più tardi: il rollout avviene in modo graduale.