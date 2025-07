Handoff di Android si evolve, ma manca ancora qualcosa

Google continua il suo cammino verso un mondo Android sempre più interconnesso, con l’obiettivo dichiarato di avvicinarsi all’esperienza integrata degli utenti Apple. In particolare, sta sviluppando una funzione denominata Handoff, chiaramente ispirata all’omonimo strumento già presente da tempo su iPhone, Mac e iPad.

Le prime tracce della nuova funzionalità erano emerse già alla fine del 2024, ma solo negli ultimi mesi sono tornate alla ribalta con indizi più concreti. Secondo quanto scoperto dall’insider AssembleDebug, l’ultima versione beta di Google Play Services (v25.29.31) contiene riferimenti a nuove opzioni in fase di sviluppo. Oltre alla sincronizzazione delle notifiche tra dispositivi, finora l’unica funzione realmente tracciabile, ora si intravedono possibilità di condivisione dei file e dei contenuti multimediali all’interno dello stesso account.

Con Handoff app su più dispositivi, ma la continuità è ancora un’idea

Le novità non si fermano qui. Sempre nella stessa beta, è comparsa un’interfaccia che lascia intuire l’arrivo di un menu a discesa all’interno del drawer delle app. Al momento mostra solo il dispositivo in uso, ma l’obiettivo sembra essere quello di lanciare app anche da altri device connessi, in modo simile a quanto avviene su macOS e iPadOS. Un passo avanti importante, che però non basta a colmare il divario con la fluidità dell’esperienza Apple.

Manca ancora il cuore della funzione Handoff: il passaggio continuo e naturale delle attività tra più dispositivi. Nessuna traccia, almeno per ora, di una tecnologia che permetta di iniziare a scrivere un’email su uno smartphone e proseguire su un tablet o un computer, senza interruzioni. Una stringa presente nel codice — “Continue tasks and access apps, media, and notifications across your devices” — fa sperare in una futura implementazione completa, ma la realtà odierna è fatta di frammenti e funzioni ancora disattivate.

Chi desidera testare in anteprima queste novità può aderire al programma beta dei Google Play Services, anche se l’uso è consigliato solo agli utenti più esperti. Per tutti gli altri, non resta che attendere.