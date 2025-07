Unieuro è FOLLE: offerte a ribasso sui device e accessori per il gaming

È il momento di dire addio alle scuse tipo “laggavo” o “mi è crashato il PC”. Unieuro ti aiuta con un volantino iper top. C’è tempo fino al 3 agosto per rimpiazzare quella vecchia tastiera rumorosa o quel portatile che sembra un aereo per come fa rumore con una vera macchina da gioco. Con Unieuro ti sistemi in grande stile! Qui si parla di gaming, mica di impianti a carbone. Unieuro ci mette la tecnologia, tu ci metti la voglia di acquistare. È tutto pronto per la tua prossima postazione futuristica. Unieuro ti offre l’arsenale perfetto per salire di livello!

Offerte Unieuro: upgrade per dominare il gioco

Parti col botto grazie all’ASUS TUF Gaming A15, bello tosto, a 899,90 euro, e continua a spingere con l’Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1AQ Notebook Gaming 39,6 cm, una macchina da battaglia a 849,90 euro. Per chi vuole ancora più potenza, Unieuro ti dà l’MSI Katana 15 HX B14WGK-033IT a 1599 euro: il nome dice tutto. Se ami il full setup fisso, ecco l’Acer NITRO 50 N50-656 PC Desktop Gaming a 999 euro, oppure lo spavaldo Lenovo LOQ Desktop 17L a 1199 euro. E per chi cerca il giusto mezzo, Unieuro propone l’Acer Nitro V 15 ANV15-51-98RX da Unieuro a 1099 euro, un portatile che fila liscio come un drago volante.

Non si gioca senza vedere bene: c’è il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 – G55C da 32” QHD Curvo a 239,90 euro e per chi ama i neri profondi il Samsung Odyssey OLED G6 – G61SD da 27” ora da Unieuro a 549,90 euro. Completa la postazione con la IOPLEE 564BTR Tastiera meccanica Gaming USB Bianca a 39,99 euro e il mouse IOPLEE IOPEXTMOUSE354G a 9,99 euro. Unieuro ti chiama, tu clicca andando sul sito ed acquistando!