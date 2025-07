Google Chrome: numerose novità in arrivo sui dispositivi Android

Google continua a lavorare per introdurre novità e cambiamenti utili per il suo ecosistema. A tal proposito, Chrome è protagonista di diversi aggiornamenti importanti. L’azienda sta testando in modo attivo una serie di funzionalità sperimentali che potrebbero modificare profondamente il modo in cui milioni di utenti utilizzano il browser mobile. I cambiamenti, già avvistati nelle versioni beta, mirano a rendere l’esperienza più fluida, sicura e personalizzata. In una direzione sempre più guidata dall’intelligenza artificiale. Uno degli aspetti che subirà un’evoluzione evidente è la modalità in incognito. Finora, su Android, tale funzione era poco più che una variazione grafica delle normali schede. Le cose, però, stanno per cambiare.

Cambiamenti in arrivo su Google Chrome per Android

Le sessioni in incognito diventeranno vere finestre indipendenti, separate dall’ambiente di navigazione principale, esattamente come accade nella versione desktop. Anche i comandi verranno adattati, con la comparsa della voce “Nuova finestra in incognito”. Cambierà anche la barra degli indirizzi (Omibox). Al momento, è progettata per mostrare una sola riga di testo, mentre sarà presto in grado di espandersi fino a cinque righe durante la digitazione. Tale cambiamento è particolarmente importante per la fruizione su dispositivi mobili. Qui ricerche lunghe o URL complessi risultano spesso difficili da leggere per intero senza fastidiosi scorrimenti laterali. Inoltre, si sta diffondendo anche la possibilità di spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo.

Tra le altre novità già individuate nei canali di test c’è il supporto automatico alla modalità Picture-in-Picture per i video. Quando si guardano contenuti multimediali, ad esempio su YouTube, il browser potrà attivare in automatico la riproduzione in finestra mobile, senza richiedere interventi manuali. E non è tutto. Google sta integrando una nuova funzione sperimentale che prevede la generazione automatica di riassunti AI posizionati in cima alla schermata iniziale del browser. Tali contenuti, che si affiancheranno al feed Discover, potranno essere letti o ascoltati, fornendo agli utenti una panoramica sintetica e personalizzata delle notizie.

Al momento, Google non ha ancora annunciato la data ufficiale per il rilascio globale delle nuove funzioni. Non resta che attendere e scoprire quale sarà il calendario di presentazione delle prossime opzioni per Chrome.