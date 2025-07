The Elder Scrolls: addio al suo creatore Julian LeFay

Il mondo di videogiochi è stato scosso da una notizia che ha lasciato tutti davvero di pietra, Julian Lefay ci lascia all’età di 59 anni, il creatore della saga di The Elder Scrolls È morto, purtroppo, a causa di un cancro terminale che lo avevo obbligato già parecchio tempo fa a ritirarsi dalla scena attiva per poter pensare alla propria salute e la propria qualità di vita.

Si tratta di un addio decisamente doloroso che ovviamente ha colpito in primis la società con la quale lavorava, ma anche tutti coloro che sono coinvolti nel medesimo settore, i messaggi non sono tardati ad arrivare e tutti stanno esprimendo il loro cordoglio con omaggi sentiti a uno dei creatori di videogiochi più famosi della scena e che probabilmente la storia ricorderà.

Un addio amaro

In merito all’addio del creatore si è espresso un suo grande amico con un lungo e commovente messaggio che recita: “È con profonda tristezza e il cuore pesante che informiamo la nostra comunità della scomparsa di Julian Lefay, il nostro amato Direttore Tecnico e co-fondatore di OnceLost Games. Julian Lefay non era solo un collega, era un visionario che ha plasmato in modo fondamentale l’industria dei videogiochi così come la conosciamo oggi. Noto come il “Padre di The Elder Scrolls”, Julian ha diretto la creazione di titoli leggendari tra cui Elder Scrolls I & II: Arena, Daggerfall e Battlespire. Il suo lavoro pionieristico ha gettato le basi per i giochi di ruolo open-world e ha influenzato innumerevoli sviluppatori e giochi successivi.“.

L’uomo lasciò lo studio di Bethesda nel 1998 e Contribuì a Morrowind come consulente esterno, dopodiché nel 2019 co fondò lo studio di Once Lost games, iniziando il lavoro per l’appunto sul suo ultimo titolo che stavo portando avanti attualmente, ovvero The Wayward Realme, Julian rappresentava una vera e propria forza della natura e per molti era considerato la forza trainante nella creazione di titoli di alto calibro, tra cui per l’appunto spicca la saga di The Elder Scrolls.