Subaru si prepara a entrare nel segmento delle elettriche compatte per competere con la R5

Subaru starebbe seriamente valutando la possibilità di entrare nel segmento del city car elettriche, sulla scia dell’esempio creato dalla nuova Renault 5.

Subaru è un produttore giapponese di automobili molto noto e soprattutto unico per alcune caratteristiche, come la trazione integrale permanente e i premi spesso ricevuti per la sicurezza e l’affidabilità delle sue automobili.

In questi ultimi tempi si sta notando una netta preferenza degli automobilisti per le city car compatte ed elettriche, grazie alla loro guida maneggevole e ai prezzi più accessibili rispetto ai modelli più grandi.

Proprio per questo Subaru starebbe valutando l’idea di entrare in questo settore, sempre senza perdere d’occhio le caratteristiche che rendono famoso il marchio giapponese in tutto il mondo.

Subaru, ecco l’idea per competere con la Renault 5

L’idea di Subaru è proprio quella di offrire agli automobilisti una proposta concreta e accessibile in grado di concorrere in modo diretto con la nuova Renault 5, già diventata estremamente famosa in Europa.

La creazione di un veicolo elettrico e compatto e soprattutto accessibile a tutti, non sarebbe così immediata, ma ci vorrebbe del tempo per valutarne tutti i vantaggi.

Infatti, David Dello Stritto, responsabile di Subaru Europe ha dichiarato: “Credo che ci vorranno circa due anni per capire come sta andando. Potremmo aver avuto nuove idee in quel periodo, quindi tra due anni potremmo riparlarne.”

In particolare questi dichiarazioni si riferiscono all’uscita del nuovo modello di Subaru, Uncharted, e in base al comportamento sul mercato di questa nuova automobile si potrà valutare la necessità o meno di sviluppare una piccola elettrica della casa giapponese.

Anche per il possibile sviluppo di una nuova city car, Subaru potrebbe continuare la sua storia collaborazione con Toyota.

In conclusione, si potrebbe affermare che per il momento l’idea dello sviluppo di una Subaru elettrica e compatta verrà presa seriamente in considerazione tra un po’ di tempo, continuando a valutare l’andamento del mercato e delle automobili del marchio giapponese.