Samsung

Samsung si prepara al lancio di tre nuovi tablet Android: Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy Tab S10 Lite. I dispositivi sono appena stati certificati da Safety Korea, un passaggio fondamentale prima della commercializzazione, e grazie alla documentazione ufficiale emergono le prime immagini del design.

Prime conferme dai documenti di certificazione

Le foto trapelate tramite Safety Korea non sono particolarmente dettagliate, ma sufficienti per delineare il profilo estetico dei nuovi tablet. La certificazione sudcoreana rappresenta un primo passo concreto verso l’arrivo sul mercato, atteso tra settembre e ottobre 2025, e anticipa la prossima strategia del produttore in ambito tablet.

Il modello Galaxy Tab S11 sembra mantenere dimensioni simili a quelle viste su Galaxy Tab S9 e Tab S10 FE. La fotocamera frontale si trova nella parte superiore centrale del display, in posizione ideale per videocall e selfie. Le linee generali restano in linea con l’estetica minimalista e funzionale già nota alla gamma.

Passando al più avanzato Galaxy Tab S11 Ultra, si notano cornici più sottili e un notch a U ridotto rispetto al passato. Samsung ha abbandonato la doppia fotocamera frontale, preferendo un approccio più sobrio con un solo sensore, probabilmente potenziato per offrire comunque prestazioni elevate. Il design appare più moderno e simmetrico, in linea con i top di gamma del settore.

Il terzo tablet, Galaxy Tab S10 Lite, adotta un design simile al Tab S11, ma si posizionerà in una fascia di prezzo più contenuta. Le linee sono semplici, ma il dispositivo dovrebbe offrire una buona dotazione tecnica, pensata per l’utenza generalista che cerca un tablet affidabile a un costo più accessibile.

Lancio previsto tra settembre e ottobre

I tre modelli Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite dovrebbero essere annunciati ufficialmente tra settembre e ottobre 2025. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su prezzi o specifiche tecniche complete, ma le certificazioni segnano l’inizio di una nuova fase per la gamma tablet di Samsung, che punta a coprire tutte le fasce di mercato.