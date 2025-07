EdiBot, la mini stampante che rivoluziona il food design

Dalla superficie di un cappuccino alla pasta di zucchero, fino alla pelle per tatuaggi temporanei, oggi decorare non ha più limiti grazie a EdiBot, la nuova stampante palmare realizzata da iKoffy. Leggera, compatta e completamente wireless, EdiBot è pensata per offrire una stampa ad alta risoluzione su superfici commestibili, con immagini o scritte create al momento grazie all’intelligenza artificiale. Basta una parola chiave nell’app e l’algoritmo genera in pochi istanti una grafica personalizzata, pronta per essere stampata con un semplice gesto della mano.

EdiBot: un’opportunità per i locali e per stupire a casa

Tale progetto è nato nel giugno 2024 con l’obiettivo di creare un dispositivo che fosse insieme professionale, creativo e semplice da usare. In un solo anno, il team ha realizzato centinaia di test e prototipi per migliorare ogni dettaglio tecnico. Il risultato è una stampante portatile dal peso di soli 165g, con una risoluzione di stampa di 1.200 DPI e una cartuccia alimentare brevettata, perfetta per bar, pasticcerie e laboratori creativi. La batteria integrata la rende autonoma e versatile, mentre l’app mobile iKoffy, disponibile su iOS e Android, guida l’utente in ogni fase di realizzazione.

Il cuore di EdiBot è la sua capacità di stupire. Oltre a essere uno strumento di lavoro per professionisti del food, la stampante si presta anche a un utilizzo domestico durante feste, eventi o ricorrenze, dove può rendere ogni dolce o bevanda davvero unica. Le decorazioni spaziano da loghi e scritte a disegni complessi, grazie anche alla stampa multilivello che consente di realizzare grafiche più ampie con passaggi successivi.

La cartuccia NanoJet, riempita con inchiostro alimentare sicuro e approvato dalla FDA, consente di realizzare fino a 30.000 stampe, con un consumo ridotto del 30% rispetto ad altri modelli. Le immagini risultano nitide anche sulla delicata schiuma del latte e i colori brillano sulle superfici alimentari. Al momento, EdiBot è in una fase di raccolta fondi su Kickstarter, dove viene proposta al prezzo lancio di 199 dollari (172€ circa), con spedizioni previste per settembre. Secondo iKoffy, il dispositivo potrebbe aumentare le vendite dei locali fino al 300%, grazie all’effetto “wow” delle personalizzazioni in tempo reale.