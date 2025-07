Porsche 911 Cup 2026: un’icona che evolve ancora

Sarà la Porsche 911 Cup la protagonista di questa estate 2025, già pronta a tornare in pista con una nuova veste. L’ azienda infatti si prepara a lanciare la prossima generazione di un mito, destinato a debuttare ufficialmente nella stagione 2026. Non si tratta di un semplice aggiornamento. Potremmo parlare invece di un’auto completamente riprogettata, un concentrato di ingegneria estrema pensata per conquistare il mondo. Il modello, basato sulla piattaforma 992.2, è frutto di uno sviluppo cominciato a gennaio 2024 nel centro Porsche Motorsport di Weissach. L’obiettivo? Raggiungere nuovi livelli di performance e guidabilità.

Porsche 911Cup, dal 1990 al 2026: una corsa lunga 35 anni

Le novità tecniche non mancano. La Porsche 911-Cup presenterà un profilo anteriore più aerodinamico, un impianto frenante perfezionato e un motore boxer sei cilindri ottimizzato. L’attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza, all’elettronica e al comfort di guida. I test in pista sono stati affidati a un gruppo di piloti d’eccezione, tra cui Bastian Buus, Laurin Heinrich e Marco Seefried. Tre circuiti simbolo hanno ospitato le prove, ossia Monza, Lausitzring e il tracciato interno di Weissach. Il risultato? Una vettura più precisa, reattiva, tagliente. Sempre accompagnata da Michelin, partner tecnico consolidato.

Non si tratta solo di un’auto da corsa, è il cuore di un’intera filosofia sportiva. Tutto ha avuto inizio con la Carrera Cup tedesca nel 1990. Tre anni dopo nasceva la Porsche Supercup, competizione che avviene nei weekend insieme a quelle di Formula 1. Oggi le Carrera Cup si disputano in oltre dodici Paesi, confermando il successo mondiale di questa macchina. L’attuale GT3 Cup, lanciata nel 2021, è stata prodotta in 1.130 esemplari. Le versioni da corsa della 911, nel complesso, superano le 5.000 unità. Difatti resta una delle vetture da competizione più prodotte di sempre.

Un dettaglio rilevante è la produzione. Ogni esemplare nasce a Zuffenhausen, nello stesso impianto delle 911 stradali. Ciò testimonia la cura artigianale che Porsche riserva a ogni modello, sia da corsa che da strada. In più non manca un impegno concreto verso la sostenibilità. Infatti tutti i test della nuova 911-Cup sono stati effettuati con carburanti rinnovabili. L’eFuel sviluppato per la Supercup 2025 riduce le emissioni di CO₂ del 66% rispetto alla benzina tradizionale. È composto per quasi l’80% da materiali rinnovabili, tra cui metanolo sintetico ed etanolo da scarti organici. Il risultato è un carburante ad alte prestazioni. Grandi possibilità di guida ma con un impatto ambientale notevolmente ridotto.