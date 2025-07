Perché il cibo costa sempre di più? La risposta è nel clima

Hai presente quella sensazione strana quando vai al supermercato e ti accorgi che il solito litro d’olio costa quasi il doppio rispetto a qualche mese fa? All’inizio pensi che sia una promozione mancata, poi noti che anche le verdure, il riso, persino il caffè hanno prezzi fuori controllo. E alla fine ti viene da chiederti: ma cosa sta succedendo?

Dal meteo al carrello: come il clima riscrive l’economia del cibo

La risposta, purtroppo, è più seria di quanto sembri. Il clima sta diventando sempre più imprevedibile, e questo caos si riflette direttamente sul nostro cibo. Un gruppo di ricercatori, guidati da Maximilian Kotz del Barcelona Supercomputing Center, ha messo insieme dati e osservazioni da tutto il mondo e ha confermato quello che in molti sospettavano: quando il clima impazzisce, i prezzi degli alimenti fanno altrettanto. Non è un effetto collaterale lontano, è qualcosa che ci tocca ogni giorno, proprio quando scegliamo cosa mettere nel carrello.

Nel giro di un paio d’anni, eventi estremi come siccità, ondate di calore e piogge torrenziali hanno messo in crisi intere filiere alimentari. In Italia e Spagna, l’olio d’oliva è diventato quasi un bene di lusso dopo mesi di campi secchi e raccolti andati male. In Asia, il caldo ha fatto impennare il prezzo di verdure e riso. E anche i prodotti che arrivano da lontano, come cacao e caffè, hanno subito le conseguenze di un clima che non rispetta più le stagioni.

Quello che colpisce è la velocità con cui tutto questo sta accadendo. Non parliamo più di proiezioni per il 2050: è adesso. E non riguarda solo i produttori o gli agricoltori, ma tutti noi. Perché quando il costo del cibo aumenta, non si tratta solo di fare rinunce in cucina. Aumentano le disuguaglianze, cresce la difficoltà per molte famiglie, e la tensione sociale rischia di farsi più pesante.

Forse è il momento di smettere di vedere il cambiamento climatico come qualcosa di astratto. È reale, è concreto. E spesso inizia proprio da dove meno ce lo aspettiamo: dal prezzo di una bottiglia d’olio o da un’insalata che costa più del solito.