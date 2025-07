Bloccare il PC dallo smartphone per la massima sicurezza

La sicurezza dei propri dispositivi è una priorità sempre più importante, soprattutto per chi lavora in mobilità o utilizza il computer anche fuori casa. Con Windows 11 e uno smartphone Android, oggi è possibile bloccare il proprio PC a distanza, evitando accessi indesiderati e proteggendo file sensibili in tempo reale. Questa funzione risulta utile non solo in caso di furto o smarrimento, ma anche semplicemente quando si dimentica il computer acceso in un luogo condiviso con altre persone.

Il merito va all’integrazione sempre più stretta tra l’ecosistema Windows e Android. Microsoft ha infatti ampliato il supporto a funzionalità remote sfruttando strumenti già disponibili e spesso sottovalutati, come il servizio “Trova il mio dispositivo” di Windows e l‘app Phone Link, preinstallata su molti dispositivi Android e facilmente scaricabile dal Play Store.

Come configurare il blocco del PC da smartphone in pochi passaggi

Per utilizzare questa funzione, il primo passo è attivare “Trova il mio dispositivo” nelle impostazioni del tuo PC con Windows 11 installato. Basta accedere a Impostazioni > Privacy e sicurezza > Trova il mio dispositivo, e abilitare l’opzione. Successivamente, bisogna accedere con lo stesso account Microsoft anche sullo smartphone Android, preferibilmente tramite l’app Microsoft Authenticator o Phone Link.

Una volta completata la sincronizzazione, potrai accedere al portale online del tuo account Microsoft da qualsiasi browser e visualizzare tutti i dispositivi associati. Da lì sarà possibile localizzare il tuo PC, bloccarlo da remoto e persino visualizzare un messaggio personalizzato sullo schermo. In alternativa, alcune app Android di terze parti permettono di bloccare il PC via Bluetooth o Wi-Fi non appena lo smartphone si allontana dal computer. Questa integrazione tra Windows 11 e Android rappresenta un ulteriore miglioramento verso una sicurezza più accessibile e immediata per tutti gli utenti. Una funzione pratica, veloce e utile nella vita quotidiana, per avere il controllo del tuo computer anche a distanza.