Amazon sta testando una nuova versione della barra di ricerca nell’app Android, progettata per semplificare le ricerche e migliorare l’esperienza utente. La barra, caratterizzata da un design arrotondato a “pillola”, offre una navigazione più intuitiva e arricchisce la schermata principale con ulteriori funzionalità e suggerimenti personalizzati.

Un design rivisitato per maggiore accessibilità

La barra di ricerca in stile pillola sostituisce il design tradizionale, posizionandosi nella parte superiore della schermata principale dell’app. Questo approccio consente agli utenti di accedere rapidamente alla funzione di ricerca, con un layout visivamente più accattivante e ottimizzato per i dispositivi mobili.

In aggiunta al nuovo design, la barra integra suggerimenti in tempo reale, basati sulle abitudini di acquisto e sui prodotti preferiti dall’utente. Questo sistema permette di velocizzare le ricerche e migliorare la personalizzazione.

Il nuovo layout non si limita a migliorare la funzione di ricerca: crea anche spazio aggiuntivo per banner promozionali e suggerimenti personalizzati. Gli utenti possono visualizzare offerte del giorno, promozioni stagionali e prodotti consigliati direttamente dalla home dell’app.

Amazon punta a massimizzare l’engagement degli utenti, evidenziando contenuti rilevanti senza compromettere la semplicità dell’interfaccia. Questa strategia potrebbe anche aumentare le vendite attraverso suggerimenti mirati.

Oltre al design estetico, il nuovo layout punta a migliorare l’usabilità dell’app su dispositivi Android, specialmente quelli con schermi più grandi. La barra di ricerca in stile pillola è facile da raggiungere con una sola mano, rendendo più comoda la navigazione. I suggerimenti dinamici integrati rendono l’esperienza di ricerca più fluida, anticipando le esigenze degli utenti e riducendo i passaggi necessari per completare un acquisto.

Attualmente, la nuova barra di ricerca è in fase di test negli Stati Uniti e disponibile solo per un numero limitato di utenti Android. Amazon sta raccogliendo feedback per valutare l’efficacia del nuovo design. Se i risultati saranno positivi, l’aggiornamento potrebbe essere implementato globalmente nei prossimi mesi, con potenziali estensioni anche per iOS.