Avatar: Fire and Ash, il primo trailer sarà visibile solo al cinema

Il primissimo trailer di Avatar: Fire and Ash (Fuoco e Cenere in italiano) si prepara a fare il proprio debutto ufficiale in questi giorni. Nonostante la pellicola non arriverà nelle sale a dicembre 2025 ma la campagna di comunicazione inizia a muoversi.

Tuttavia, diversamente da quanto era lecito aspettarsi, il filmato non sarà pubblicato su YouTube o sui canali social del franchise. Il team di marketing ha scelto un approccio diverso dal solito e sicuramente inusuale.

Al fine di poter ammirare il trailer del film diretto da James Cameron bisognerà andare esclusivamente al cinema. Infatti, come confermato dall’account X del franchise, il trailer sarà trasmesso prima delle proiezioni de I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Meet Varang in Avatar: Fire and Ash. Be among the first to watch the trailer, exclusively in theaters this weekend with The Fantastic Four: First Steps. pic.twitter.com/MZi0jhBCI5 — Avatar (@officialavatar) July 21, 2025

Il contenuto del trailer è avvolto dal mistero e non sono trapelate immagini o filmati a riguardo. Tuttavia, i partecipanti al CinemaCon dello scorso aprile il filmato è stato mostrato in anteprima e possiamo basarci sulle testimonianze dei presenti per scoprire qualche dettaglio.

Stando a quanto confermato fino ad ora, la pellicola sarà incentrata su Jake Sully (interpretato da Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) impegnati a difendere la propria famiglia da nuove minacce. In questo capitolo si andranno ad esplorare due nuovi clan che abitano Pandora, il Popolo della Cenere e il Popolo del Vento. Le nuove tribù Na’vi si incontreranno con la famiglia Sully e il clan dei Metkayina visto in Avatar: La via dell’acqua, dando il via a nuove avventure e inevitabili scontri.

Nelle sale italiane, I Fantastici Quattro: Gli Inizi sarà distribuita a partire dal 23 luglio mentre in quelle americane a partire dal giorno successivo. Bisognerà attendere le prime proiezioni pubbliche per avere maggiori dettagli su Avatar: Fire and Ash e sperare che il trailer venga condiviso anche online sui canali ufficiali.