Samsung Galaxy A56: il prezzo AMAZON è davvero da SOGNO oggi

Samsung Galaxy A56 può essere acquistato su Amazon approfittando di un rapporto qualità/prezzo che a tutti gli effetti potremmo quasi definire più unico che raro, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore una spesa tanto bassa quanto conveniente per tutti.

La scheda tecnica dello smartphone inizia con dimensioni che potremmo quasi definire nella media, essendo comunque di 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore, affiancate dalla presenza di un peso di 198 grammi, e la sua solita totale resistenza all’acqua/agenti atmosferici. Spulciando le specifiche possiamo notare la presenza di un processore Samsung Exynos 1580, octa-core con frequenza di 2,91GHz, passando per GPU Xclipse 540, ma anche 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile però).

Il display è uno dei suoi punti di forza, essendo un componente da 6,7 pollici di diagonale, ottima tecnologia Super AMOLED, con 385 ppi, passando per 120Hz di refresh rate, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus Plus. Il comparto fotografico presente posteriormente è composto da 3 sensori differenti tra loro: 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con i 5 megapixel di effetto bokeh.

Samsung Galaxy A56: i prezzi sono sempre più convenienti

Ottimo rapporto qualità/prezzo per tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita. Il Samsung Galaxy A56 è un best buy proprio perché viene a costare solamente 319 euro, contro i 499 euro di listino, ed è disponibile nella variante dal miglior risparmio possibile: investimento finale per la variante con 256GB di memoria interna. Per l’acquisto, collegatevi subito qui.

La batteria, da 4700mAh, è più che sufficiente per riuscire a realizzare un buon utilizzo quotidiano.