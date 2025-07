WhatsApp, suggerimenti predefiniti per Meta AI: così migliora l’interazione

WhatsApp sta cercando in ogni modo di far diventare Meta AI una soluzione sempre più utilizzata dagli utenti ed è per questo motivo che sta arrivando una nuova funzionalità. Chi infatti vuole utilizzare l’assistente virtuale integrato da Meta nella piattaforma di messaggistica, potrà ben presto avere a disposizione dei suggerimenti preimpostati all’interno della scheda riservata alle chat con l’assistente AI. Tutto ciò sarà possibile grazie all’arrivo della nuova versione 2.25.20.13 di WhatsApp Beta per Android.

Molti utenti, una volta aperta una conversazione con un’intelligenza artificiale, si bloccano non sapendo da dove cominciare. Per superare questo ostacolo, WhatsApp mostra ora una serie di spunti tematici, pensati per offrire un punto di partenza rapido e utile. Si tratta di brevi suggerimenti già scritti che l’utente può toccare per avviare subito un’interazione con Meta AI.

Vita quotidiana, giochi, attualità e supporto emotivo

I suggerimenti vengono suddivisi in diverse categorie. Alcuni esempi includono prompt dedicati alla routine giornaliera, che invitano a parlare di ciò che è accaduto durante il giorno, o domande relative all’attualità, come le notizie principali. Altri suggerimenti sono più leggeri e ludici: quiz sulla personalità, giochi come Indovina chi, o piccole sfide umoristiche.

Una sezione è invece dedicata a un supporto più personale, con domande che incoraggiano la riflessione sui propri obiettivi o su cambiamenti importanti nella propria vita. L’idea alla base è quella di rompere il ghiaccio e stimolare l’utente a interagire anche nei momenti in cui non ha in mente una richiesta specifica.

Nonostante l’introduzione di questi suggerimenti, resta comunque la possibilità di scrivere liberamente qualsiasi domanda o argomento, senza essere vincolati dai prompt mostrati. Si tratta quindi di un’aggiunta che non limita, ma amplia le possibilità di dialogo con l’assistente.

Per il momento, la funzione è disponibile solo per un numero ristretto di utenti iscritti al programma beta, ma il rollout proseguirà nelle prossime settimane. Non ci sono ancora dettagli precisi su quando verrà resa disponibile per tutti.