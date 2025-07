Mediaworld: SCONTI FANTASTICI per la casa ed un REGALO a sorpresa

Mediaworld presenta una promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Acquistando uno dei frigoriferi selezionati, si riceve un buono regalo Cortilia del valore di 50€. L’iniziativa è pensata per offrire qualità non solo negli elettrodomestici, ma anche nella spesa quotidiana. I modelli proposti da Mediaworld combinano design, efficienza energetica e tecnologia avanzata. Oltre ai frigoriferi, sono disponibili diversi articoli per cucina e pulizia, selezionati per migliorare l’organizzazione domestica e semplificare le attività quotidiane. Il buono Cortilia rappresenta un valore aggiunto, permettendo di acquistare prodotti alimentari freschi direttamente online. L’intera offerta è disponibile nei punti vendita e online su Mediaworld, con un tempo limitato.

Tra le proposte più richieste date da Mediaworld ora c’è il sensazionale FRIGORIFERO AMERICANO HISENSE RF632N4BCE alla bellezza di appena 749€ che garantisce grande capacità e affidabilità. Lo stile da incasso è rappresentato dall’ELECTROLUX LNT6ME18S3, proposto a 699€. Il top di gamma è anche il SAMSUNG RS70F64KETEF, frigorifero americano offerto da Mediaworld a 1399€ con tecnologie evolute per una cucina favolosa, come quella delle serie TV.

Per quanto riguarda la cottura, il FORNO HISENSE BI350BGPZ in classe A+ è in vendita solo grazie alle promo MediaWorld a 549€, mentre il FORNETTO ARIETE PIZZERIA è offerto al costo eccezionale di appena 149€. La MACCHINA CAFFÈ DE’LONGHI Mini Me EDG155.BG? Costa 59€, per un caffè divino. Nel settore pulizia, spicca la DYSON V11 FLUFFY, scopa elettrica senza filo a 399€, affiancata dal robot DREAME X40 Ultra Complete da 899€. Lo SMACCHIATORE BISSELL SpotClean Plus è in vendita da Mediaworld a 139€, ideale per superfici delicate. Infine, per cucinare sano, la MOULINEX EasyFry Mega Inox è disponibile ora solo da Mediaworld a 119€.