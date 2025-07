BMW X5, modifica totale in arrivo: cambia tutto dentro e fuori

Avvistata più volte tra Germania e Nord Europa, la nuova BMW X5 svela ora parte dei suoi interni. Il telo nero non nasconde tutto e ciò che si nota subito è il Panoramic iDrive, una novità radicale. Il cruscotto tradizionale scompare, sostituito da uno schermo panoramico che corre da montante a montante, incastonato alla base del parabrezza. Il prototipo mostra un display ancora grezzo, ma i dettagli ufficiali parlano chiaro. Tre sezioni distinte nella nuova BMW, con un cruscotto digitale per il conducente e due zone configurabili con fino a sei widget. Previsioni meteo, bussola, performance in tempo reale, c’è tutto e sarà lì, a portata di sguardo. Il volante cela altre novità, i comandi fisici spariscono, rimpiazzati da tasti aptici con risposta tattile. Addio anche al classico controller iDrive.

Display centrale e intelligenza artificiale: il SUV BMW

Al centro della BMW X5, un display monumentale cattura l’attenzione. Ancora mascherato, lascia intravedere una forma angolare, diversa da qualsiasi altro modello precedente. Il sistema operativo sarà l’Operating System X, pensato per offrire massima personalizzazione e nuove modalità di interazione. Sarà poi l’Intelligent Personal Assistant a fare la vera differenza. Grazie a modelli linguistici avanzati, sarà anche possibile parlare con il SUV BMW come con un copilota umano, stile KIT come in Supercar insomma. Comandi, suggerimenti, persino conversazioni: tutto verrà compreso e adattato al contesto

Fuori, la nuova BMW X5 mostra la sua forza “fisica”. Il design si ispira chiaramente al mondo Neue Klasse, con una calandra scolpita, nuovi gruppi ottici affilati e una grande presa d’aria frontale. I quattro terminali di scarico e i dettagli sportivi del volante svelano l’identità di questo prototipo: si tratterebbe della potentissima X5 M60i. Prestazioni promesse da brividi. Sotto la carrozzeria, la piattaforma CLAR aggiornata con soluzioni derivate dalla Neue Klasse. Ampia poi la gamma motori: benzina, diesel, ibridi plug-in, idrogeno ed elettrici. Si vocifera persino di una iX5 REx, elettrica con range extender ed autonomia fino a 1.000 km. Vedremo poi se la voce si dimostrerà reale o meno.