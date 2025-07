Un sogno spaziale rimasto in sospeso per quattro anni. Ma che sta finalmente per concretizzarsi. Justin Sun è un imprenditore miliardario e creatore della piattaforma blockchain Tron. Ma soprattutto è tra i passeggeri della prossima missione di Blue Origin. La NS-34. Il lancio è previsto nelle prossime settimane. E porterà il gruppo oltre la linea di Kármán, il confine simbolico dell’atmosfera terrestre. Non sarà un semplice volo suborbitale. Ma il coronamento di una lunga attesa, iniziata nel 2021 con un’asta da record.

Justin Sun non sarà l’unico a visitare lo spazio. Con lui altri cinque viaggiatori

All’epoca, Sun si era aggiudicato un posto sul primo volo con equipaggio della compagnia di Jeff Bezos, offrendo 28 milioni di dollari. Tuttavia, un conflitto di agenda lo costrinse a rinunciare. Il suo nome restò nell’ombra fino a dicembre, quando dichiarò pubblicamente di essere il misterioso offerente. Promesse di volo nel 2022 non si concretizzarono, ma il biglietto non andò perduto. Il denaro fu interamente devoluto a Club for the Future, il programma educativo di Blue Origin. Ora, il ritorno ufficiale nella lista passeggeri riporta Sun al centro della scena spaziale.

Oltre a Sun, la capsula New Shepard ospiterà altri cinque viaggiatori dalle storie singolari. Arvinder Singh Bahal, investitore e avventuriero, è uno dei pochi al mondo ad aver visitato ogni Paese e raggiunto entrambi i poli. Lionel Pitchford, filantropo britannico, ha trascorso tre decenni a gestire un orfanotrofio in Nepal. Deborah Martorell, meteorologa portoricana, ha raccontato per anni le meraviglie del cielo e ora lo esplorerà in prima persona. Con loro anche Gökhan Erdem, imprenditore turco, e James Russell, veterano delle missioni New Shepard, già a bordo nel 2024.

Il volo sarà la quattordicesima missione con equipaggio per Blue Origin e la quinta solo quest’anno. Il ritmo crescente dimostra quanto il turismo spaziale stia passando da visione a realtà, pur restando un’esperienza per pochi. Ma dietro ogni passeggero, c’è una storia che supera il semplice viaggio: è un racconto di ambizione, visione e ricerca di significato oltre i confini terrestri.