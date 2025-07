WhatsApp rivoluziona le chat di gruppo su iOS

WhatsApp continua a migliorare la sua esperienza d’uso nelle chat di gruppo. Dopo l’introduzione su Android, il nuovo indicatore di attività arriva anche nella versione beta per iOS. Tale novità consente di sapere con precisione quanti membri del gruppo stanno scrivendo contemporaneamente, direttamente dalla schermata principale dell’applicazione. Si tratta di una funzione pensata per ottimizzare la gestione dei gruppi più attivi, evitando di entrare nelle chat solo per controllare se ci sono risposte in arrivo.

Su WhatsApp arriva Un piccolo cambiamento per una gestione più consapevole

Prima di questo aggiornamento, l’app mostrava solo il nome di una persona alla volta, anche quando erano più utenti a digitare. Per verificare il movimento all’interno della conversazione bisognava necessariamente aprire la chat, con il rischio di perdere la distinzione tra messaggi letti e non letti. Un sistema ritenuto scomodo da molti utenti. Con la nuova funzione, invece, compare una dicitura chiara e aggiornata, come “2 persone stanno scrivendo”, che dà subito un’idea dell’attività in corso.

La funzione non cambia solo l’estetica della lista chat, ma modifica il modo in cui ci si relaziona ai gruppi. Sapere in tempo reale che più persone stanno per inviare messaggi può aiutare a decidere se è il momento giusto per intervenire o se è meglio aspettare. Il nuovo indicatore offre una visione immediata, più precisa e non invasiva. Ciò consente all’utente di mantenere il controllo sul proprio tempo e sulla lettura dei messaggi, evitando aperture inutili.

Il sistema però ha ancora qualche limite. Ad esempio quando più persone inviano messaggi vocali, viene indicato solo il primo mittente, senza specificare se ci sono altre registrazioni in corso. Attualmente, la funzione è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione dell’app tramite TestFlight, ma l’espansione su larga scala è prevista nelle prossime settimane. Insomma, WhatsApp sembra puntare sempre di più su strumenti utili e pratici, capaci di migliorare in cui comunichiamo tutti i giorni.