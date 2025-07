OpenAI lavora a un browser con intelligenza artificiale integrata

OpenAI sarebbe pronta a lanciare un browser proprietario con intelligenza artificiale, pensato per offrire un’alternativa concreta a Google Chrome. A riportarlo è Reuters, secondo cui il lancio potrebbe avvenire a breve. Il progetto si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione sul ruolo dell’AI nella navigazione web, dopo l’arrivo di nuove soluzioni come Comet di Perplexity o Dia di The Browser Company.

Il nuovo browser non si limiterebbe a far accedere i siti, ma integrerebbe ChatGPT direttamente nell’interfaccia. Questo significa che molte risposte potrebbero arrivare subito dal modello AI, senza la necessità di cliccare su link esterni o passare da motori di ricerca tradizionali. Il cuore del sistema sarebbe Operator, l’agente sviluppato da OpenAI per navigare i contenuti online in modo autonomo e contestuale.

Più controllo sui dati e sull’esperienza

L’idea di un browser targato OpenAI circola già da tempo. Già nel 2024, The Information aveva anticipato discussioni interne sull’argomento. Lo scopo sarebbe duplice: da un lato, ottenere accesso diretto ai dati di navigazione, oggi nelle mani di realtà come Google; dall’altro, creare un ambiente più flessibile e personalizzato per sfruttare a fondo le potenzialità dell’AI.

Con una piattaforma gestita interamente in casa, OpenAI potrebbe sperimentare funzioni su misura per ChatGPT. Si parla di aggregazione automatica di fonti, lettura avanzata dei contenuti, suggerimenti in tempo reale e personalizzazione basata sulle abitudini dell’utente. In prospettiva, l’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida, dove l’intelligenza artificiale affianca attivamente l’utente in ogni fase della navigazione.

Sfide da affrontare e scenari futuri

Il tempismo non è casuale. Il mercato dei browser sembra finalmente pronto a rimettersi in discussione dopo anni di dominio stabile. Se confermato, il lancio del browser di OpenAI rappresenterebbe un cambio di passo, con il potenziale di portare l’intelligenza artificiale nel cuore dell’esperienza web quotidiana.

Resta da capire come l’azienda affronterà nodi delicati come la privacy e la gestione dei dati, o quali saranno le contromosse di Google. Non ci sono dettagli ufficiali su data di uscita e distribuzione, ma la direzione è chiara: OpenAI mira a diventare protagonista anche nella navigazione, non solo nella generazione di contenuti.