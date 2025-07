Fotovoltaico smart: così le miniere dismesse tornano utili

C’è qualcosa di poetico nel pensare che luoghi una volta devastati dalla corsa alle risorse possano oggi diventare alleati della natura. Non è solo una trovata romantica: è l’idea concreta che sta emergendo da uno studio pubblicato su Nature Sustainability, e che sta facendo molto parlare. Lì dove un tempo si scavava la terra a cielo aperto – spesso in modo brutale – per estrarre carbone, metalli e altri materiali, oggi si immagina un futuro completamente diverso: distese di pannelli solari che, invece di portare via, restituiscono.

Miniere abbandonate? Perfette per alimentare il mondo di domani

La proposta è tanto semplice quanto potente: utilizzare le miniere dismesse per installare impianti fotovoltaici. Sono aree già segnate, già consumate. Terreni che nessuno userebbe per coltivare, dove la natura faticherebbe a tornare come prima, ma che invece potrebbero ospitare qualcosa di completamente nuovo. La domanda è: perché no?

Uno dei grandi limiti del solare è sempre stato lo spazio. Costruire enormi parchi fotovoltaici richiede superfici vaste, che spesso entrano in conflitto con l’agricoltura o con la conservazione degli ecosistemi. Ma le miniere dismesse sono lì, già ferite, in attesa di una seconda occasione. E secondo i ricercatori, ce ne sarebbero abbastanza per produrre energia sufficiente a soddisfare tutta la domanda globale prevista per il 2050. Una quantità enorme, senza rubare nemmeno un metro quadro a una foresta o a un campo coltivato.

Non è una teoria campata in aria. In Germania, ad esempio, alcune miniere di lignite abbandonate sono già diventate parchi solari. Stessa cosa in Spagna, dove un ex bacino minerario produce ora energia per migliaia di famiglie. E non si tratta solo di watt e megawatt: sono progetti che portano vita dove c’era abbandono, lavoro dove c’era crisi. Le strade, le infrastrutture e gli allacci già presenti rendono queste trasformazioni persino più economiche del previsto.

Certo, per rendere tutto questo una realtà diffusa servono politiche lungimiranti, incentivi giusti, e magari anche un pizzico di intelligenza artificiale per gestire meglio produzione e distribuzione. Ma l’idea che i “buchi neri” della terra possano diventare “sole in terra” ha qualcosa di irresistibile. E potrebbe essere proprio il tipo di rivoluzione silenziosa di cui abbiamo bisogno.