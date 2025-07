PlayStation Portatile, emergono nuovi rumors sulle caratteristiche

Sono passati ormai diversi anni dal favoloso successo della PlayStation Portable, pare che il colosso giapponese Sony abbia intenzione di stupire nuovamente con un nuovo prodotto. I rumors ed i leaks degli ultimi giorni ha rivelato l’arrivo di una nuova console portatile del marchio. Quest’ultima potrebbe arrivare ufficialmente sul mercato assieme alla prossima PlayStation 6.

PlayStation Portatile, emergono in rete nuove informazioni sulla prossima console

In queste ultime ore sono emerse in rete nuove indiscrezioni riguardanti la prossima console portatile di casa Sony. Come già accennato in apertura, sembra che il colosso del gaming abbia intenzione di ripetere il successo della sua PlayStation Portable con un nuovo prodotto del genere. L’azienda ha già provato a proporre qualcosa di simile con lo scorso PlayStation Portal. Tuttavia, quest’ultimo non è una vera e propria console autonoma, dato che necessita del supporto della console PlayStation 5.

Nello specifico, la nota azienda sta lavorando per portare sulla propria console da gaming PlayStation 5 un nuovo sistema di risparmio energia, mantenendo comunque elevate le prestazioni. Secondo quanto riportato dal noto leaker del settore Kepler, sarebbe proprio questo nuovo sistema che l’azienda ha intenzione di adottare sulla sua prossima PlayStation Portatile. Questo nuovo dispositivo dovrebbe dunque garantire ottimi risultati dal punto di vista prestazionale, mantenendo però i consumi contenuti grazie all’introduzione del nuovo sistema che sta implementando Sony. Tutto questo sarebbe possibile sulla nuova console grazie anche alla presenza di un nuovo processore con processo produttivo a 3 nm.

Sono inoltre emersi nuovi rumors riguardanti anche la prossima PlayStation 6. A rivelarli sarebbe stato lo youtuber Moore’s Las, anch’esso un volto noto nel settore delle anticipazioni gaming. Secondo quanto rivelato dallo youtuber, l’azienda starebbe lavorando ad alcune nuove APU. Il System on Chip della prossima PlayStation 6, in particolare, dovrebbe avere il nome in codice “Orion”, mentre quello della prossima PlayStation Portatile dovrebbe avere il nome di “Canis”.

Si tratta di nuovi dettagli che ci confermano ancora una volta l’intenzione di Sony di ritornare prepotentemente anche nel settore delle console portatili.