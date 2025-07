Campo magnetico in tilt: cosa insegna l’escursione di Laschamps

C’erano una volta cieli che ballavano. Non per poesia, ma per davvero: bagliori verdi, rossi, violetti, aurore che si spingevano ben oltre i confini del circolo polare, accendendo i cieli del Mediterraneo e forse anche più giù. Uno spettacolo mozzafiato, certo, ma anche un segnale che qualcosa di profondamente anomalo stava succedendo sopra le nostre teste. E mentre noi, Homo sapiens e Neanderthal, camminavamo sulla Terra circa 41.000 anni fa, nessuno poteva saperlo con precisione, ma si avvertiva che l’aria — e il cielo — stavano cambiando.

L’era senza scudo: come l’umanità sopravvisse al collasso geomagnetico

La Terra aveva perso il suo scudo. Letteralmente. Il campo magnetico che da sempre ci protegge come una barriera invisibile, si era quasi dissolto, lasciando il pianeta esposto a radiazioni cosmiche e ultraviolette. Gli scienziati lo chiamano “escursione di Laschamps” e, anche se durò solo poche centinaia di anni, i suoi effetti furono tutt’altro che passeggeri. Senza il filtro magnetico, il sole colpiva forte, e lo spazio… pure.

Ora, immaginiamo di essere lì — no, non come spettatori distaccati, ma come persone reali. Giornate di sole che scottano troppo in fretta. Ferite che non si rimarginano. Bambini che nascono con malformazioni inspiegabili. Occhi che faticano a reggere la luce. Non c’erano parole per descrivere tutto questo, solo sensazioni, paure, e la necessità di adattarsi. Le grotte, che prima potevano essere luoghi occasionali, diventano rifugi stabili. Lì dentro il sole non arriva. Lì dentro si può respirare un po’ di tregua.

E l’ocra, quel pigmento rosso-terra già usato per segnare la pelle e le pietre, inizia forse ad avere un nuovo scopo. Non solo rituale o decorativo, ma funzionale: proteggere la pelle come una crema solare ante litteram. Forse era solo un’intuizione, forse un’eredità tramandata da chi aveva provato sollievo usando quel minerale. Fatto sta che se ne trova molta di più, e in contesti che suggeriscono un uso quotidiano, corporeo, protettivo.

Non si tratta di dire che l’escursione di Laschamps abbia cancellato i Neanderthal, ma che ha reso la sopravvivenza ancora più complicata. E forse, davanti a un mondo sempre più ostile, è proprio in quel momento che Homo sapiens ha cominciato a emergere davvero. Non solo per intelligenza, ma per capacità di leggere l’ambiente, adattarsi e reinventarsi. Anche grazie a un po’ di ocra, e a una grotta buia dove aspettare che il cielo smettesse di bruciare.