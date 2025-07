WhatsApp: il pericolo per il conto corrente arriva ora in chat

Al giorno d’oggi, ogni utente del web utilizza costantemente WhatsApp per messaggiare con i propri affetti, l’applicazione di messaggistica infatti gode di una popolarità davvero assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre al passo coi tempi è in grado di restituire un’esperienza d’uso, ricca di possibilità sotto vari punti di vista, tutto ciò nel tempo ha permesso a WhatsApp di conquistare una platea di utenti davvero senza precedenti in grado di annoverare miliardi di account attivi contemporaneamente.

Tutto ciò purtroppo, però si è trasformato in un problema nel momento in cui questa popolarità è saltata agli occhi dei truffatori, questi utenti decisamente poco raccomandabili infatti si sono accorti che WhatsApp rappresenta una miniera d’oro per quanto riguarda le truffe online, il motivo è semplice, l’applicazione può essere usata per contattare molte più persone nello stesso momento aumentando statisticamente le probabilità di successo.

Non a caso infatti il fenomeno è esploso anche qui in Italia e molti utenti stanno ricevendo messaggi decisamente strani dietro i quali si cela un tentativo di truffa bello e buono che porta la vittima a perdere anche ingenti somme di denaro, vediamo l’ultimo escamotage che truffatori hanno trovato per cercare di ingannare le vittime.

Un truffa decisamente pericolosa

La truffa esplosa qui in Italia recentemente sfrutta il buon nome di YouTube tramite WhatsApp, i truffatori infatti si spacciano per dei collaboratori ufficiali e invitano la vittima ad eseguire semplici compiti in cambio di alcuni bonifici di qualche euro come pagamento, questi bonifici vengono inviati veramente al malcapitato in modo da indurlo affidarsi dei truffatori, questi ultimi però poi promettono la vittima di moltiplicare i suoi soldi chiedendo un bonifico di qualche centinaio di euro, ovviamente quel bonifico sparirebbe nel nulla insieme ai truffatori senza lasciare alla vittima la possibilità di recuperare i suoi soldi, nel caso anche voi doveste ricevere questo tipo di messaggio la cosa migliore che potete fare è non rispondere.