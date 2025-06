Novità per OnePlus e One UI 7 che arriva su altri cinque Samsung

Samsung prosegue con il rilascio di One UI 7 e Android 15, estendendo l’aggiornamento a cinque modelli di fascia media e medio-bassa. Tra questi figurano Galaxy A33 5G, A24, A15 e A15 5G, insieme a Galaxy M53. L’update porta miglioramenti in termini di design, fluidità e personalizzazione, oltre alle patch di sicurezza di maggio 2025. Anche OnePlus non resta a guardare e avvia la distribuzione di OxygenOS 15.0 per il suo OnePlus 13R, con tante novità dedicate ai giochi, multimedia e funzionalità di sistema.

In particolare, Galaxy A33 5G in Italia riceve il firmware A336BXXUDFYE3, che pesa quasi 3,5 GB. Questo aggiornamento, pur non includendo tutte le funzioni di intelligenza artificiale viste sui modelli top di gamma Galaxy S25, introduce nuove animazioni più fluide, un sistema di notifiche rinnovato con pagine separate per quick settings e notifiche, e una Now Bar che mette in evidenza le attività del momento. L’interfaccia è stata completamente rinnovata con linee curve e forme circolari, con icone e app di sistema ridisegnate per un’esperienza più armoniosa. Anche gli altri modelli, come A15, A15 5G, A24 e M53, stanno ricevendo aggiornamenti simili, spesso partendo dai mercati asiatici, con pacchetti da circa 3 GB e le stesse patch di sicurezza.

Aggiornamenti Samsung: OxygenOS 15 porta molte novità al OnePlus 13R

Per quanto riguarda OnePlus 13R, l’aggiornamento OxygenOS 15.0.0.830 è in distribuzione soprattutto in India. Questo update include molte funzionalità viste di recente sul fratello maggiore OnePlus 13. Tra le novità spiccano la “Game Camera”, che permette di catturare screenshot e video durante il gioco, e il supporto per il controllo remoto del PC Windows dal telefono. Miglioramenti riguardano anche la connettività cellulare, la pulizia degli altoparlanti per garantirne prestazioni ottimali e la funzione “Drag & Drop” per operare facilmente su immagini e testi in app di terze parti.

Inoltre, la reattività delle finestre flottanti è stata ottimizzata, così come le animazioni di uscita dalle impostazioni rapide e dal pannello notifiche. È ora possibile aprire app direttamente dalle funzioni rapide anche con lo schermo bloccato. L’ordine dei risultati di ricerca nelle impostazioni è migliorato, mentre l’aspetto cromatico della barra di navigazione e delle icone è stato reso più coerente. Le patch di sicurezza di giugno 2025 sono integrate per una maggiore protezione. L’update arriverà progressivamente e potrebbe volerci qualche giorno prima di vederlo disponibile per tutti.

Per aggiornare i Samsung interessati, basta andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Anche l’uso di Smart Switch tramite PC è possibile. Per OnePlus 13R, la verifica si fa in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.