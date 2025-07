DeepL Voice arriva su Teams, presto anche su Zoom

Sai quando partecipi a una riunione di lavoro con colleghi sparsi in tutto il mondo e, puntualmente, ti perdi qualche passaggio perché si parla in una lingua che non padroneggi? Ecco, DeepL sta cercando di risolvere proprio questo problema con il suo ultimo aggiornamento a DeepL Voice, la sua tecnologia di traduzione vocale simultanea. Da quando è stata lanciata lo scorso novembre, questa soluzione è diventata una specie di miracolo per chi lavora in ambienti multiculturali e multilingue, e ora si fa ancora più completa.

DeepL Voice espande lingue per abbattere barriere nelle riunioni globali

Il punto forte? DeepL Voice ha aggiunto nuove lingue, tra cui il cinese mandarino, l’ucraino e il rumeno, ampliando il già corposo elenco di lingue supportate. Questo significa che le barriere linguistiche stanno diventando sempre meno un problema, anche quando si tratta di lingue complicate o meno diffuse. E non è solo una questione di ascolto: grazie alla possibilità di scaricare le trascrizioni complete delle riunioni, con traduzioni precise, preparare verbali e prendere appunti diventa una passeggiata. Non serve più correre a decifrare quello che è stato detto, perché tutto è già lì, ordinato e pronto per essere consultato.

Ma le novità non finiscono qui. DeepL Voice si integra già con Microsoft Teams, la piattaforma scelta da moltissime aziende, e presto arriverà anche su Zoom Meetings, uno dei software di videoconferenza più usati al mondo. Questa mossa renderà le riunioni internazionali ancora più fluide, dando a chiunque la possibilità di partecipare davvero, senza la paura di non capire o di essere frainteso.

Dietro tutto questo c’è una tecnologia di intelligenza artificiale proprietaria, progettata per garantire traduzioni precise e affidabili, senza trascurare la sicurezza dei dati. DeepL punta molto sulla privacy e sulla conformità agli standard aziendali, perché sa che quando si parla di comunicazioni aziendali, la fiducia è tutto.

Insomma, questa evoluzione di DeepL Voice sembra proprio una risposta concreta a un problema molto reale: far comunicare il mondo senza ostacoli linguistici, in modo naturale, semplice e sicuro. Chi lavora ogni giorno con team sparsi in tutto il globo può finalmente sentirsi un po’ più vicino agli altri, nonostante la distanza e le differenze di lingua.