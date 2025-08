Netflix: arriva il gioco ispirato a “Un Tipo Imprevedibile”

Quando si parla di commedie degli anni ’90 che hanno lasciato il segno, “Un tipo imprevedibile” occupa un posto speciale. Non tanto per i numeri al botteghino, quanto per l’effetto duraturo che ha avuto su una generazione cresciuta con l’umorismo di Adam Sandler. Ora, a quasi trent’anni di distanza, il personaggio di Happy Gilmore torna sulla scena, non solo con un sequel cinematografico, disponibile su Netflix, ma anche con un adattamento videoludico. Quest’ultimo prende il nome di Happy Gilmore: Golf Mayhem ’98 Demo. Il gioco assume il ruolo di ponte narrativo tra i due film. In una breve introduzione si scopre che Happy Gilmore ha vissuto un’evoluzione inaspettata, diventando una star del mondo videoludico. È da lì che parte l’avventura del giocatore, chiamato a calarsi nei panni di Gilmore stesso per una sfida al tempo stesso sportiva e surreale.

Netflix lancia il nuovo gioco con protagonista Happy Gilmore

Il titolo rientra nella proposta di Netflix Games. Accessibile solo agli abbonati e privo di pubblicità o microtransazioni. Per giocare, basta accedere alla sezione dedicata nell’app di Netflix su smart TV o dispositivi compatibili. Il gioco risulta particolarmente interessante. Unisce due universi, quello narrativo e quello ludico, che punta a riattivare un immaginario che sembrava ormai rinchiuso negli anni ’90.

Il campo da golf, ambientazione principale del videogioco, è in realtà solo il punto di partenza. Ogni colpo alla pallina è un avanzamento nello scenario. Tutto contribuisce a costruire un universo stravagante e ricco di riferimenti, pensato soprattutto per chi conosce a memoria le battute del primo episodio. È interessante sottolineare che Golf Mayhem ’98 Demo non è pensato per essere risolto in un’unica sessione. Al contrario, la sua struttura invita alla rigiocabilità continua. Collezionare oggetti nascosti sul campo, accumulare denaro virtuale nei minigiochi e spenderlo per sbloccare contenuti speciali richiede, infatti, diverse partite. Il fine non è solo portare la pallina in buca, ma scoprire ogni dettaglio nascosto del nuovo gioco disponibile su Netflix.