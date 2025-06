OnePlus 15 cambierà il display: la risoluzione sarà ridotta, ecco perché

Stanno impazzendo in queste ore i vari rumor riguardanti il prossimo top di gamma cinese ovvero OnePlus 15. Questo infatti, stando a quanto riportato, dovrebbe portare un nuovo display ma con caratteristiche tecniche inferiori rispetto a quelle dell’attuale flagship. L’azienda avrebbe scelto infatti di apportare delle modifiche al pannello che andranno a privilegiare l’efficienza e l’autonomia, oltre a garantire colori molto più fedeli alla realtà. Ci sarà una compattezza migliore rispetto a quanto visto su OnePlus 13 in quanto si passerà dai 6,82″ a 6,78″. La differenza quindi sarà di pochissimo, con un altro cambiamento importante che riguarderà la risoluzione che scenderà dal 2K all’1,5K. L’azienda a cui è stata commissionata la produzione dei pannelli sarà BOE, che si occuperà dunque di tenere intatta la fedeltà cromatica. Al contrario, il pannello dovrebbe offrire colori più fedeli e una luminosità massima superiore rispetto a quanto visto finora nella serie.

Design del pannello e cornici sottilissime: OnePlus 15 sarà diverso

La descrizione tecnica del display lascia qualche incertezza, in particolare per quanto riguarda la curvatura. Si parla di un pannello “2,5D straight”, una definizione ambigua che potrebbe indicare uno schermo piatto con vetro leggermente curvo sui bordi, più per estetica che per funzionalità. In ogni caso, la fonte sottolinea che le cornici saranno estremamente sottili, contribuendo a una sensazione visiva più immersiva.

Chip Snapdragon 8 Elite e una nuova finitura nera

Confermata anche la presenza del nuovo Snapdragon 8 Elite (nome in codice SM8850), cuore del dispositivo, accompagnato da tasti fisici personalizzati sul lato, la cui funzione non è stata ancora chiarita. Tra le varianti previste, ci sarà almeno una colorazione nera molto intensa, descritta come estremamente assorbente alla luce: una finitura che potrebbe rivelarsi un incubo da fotografare per chi si occupa di recensioni, ma che promette un impatto visivo elegante e distintivo. C’è ancora da attendere ma si cominciano a tracciare le linee generali.