Apple Watch valuta il punteggio del sonno

Nel settore sempre più competitivo dei dispositivi indossabili, Apple potrebbe essere pronta ad ampliare le capacità dei suoi Apple Watch. Ciò è possibile grazie ad una nuova funzione tanto attesa dagli utenti. Si tratta di un sistema di valutazione del sonno tramite punteggio. L’indiscrezione non proviene da un annuncio ufficiale, ma dall’analisi approfondita del codice di iOS 26. A scovare l’indizio è stato Steve Moser, noto collaboratore di MacRumors. Il quale ha individuato un’immagine significativa nascosta nell’app Salute. Quest’ultima mostra un Apple Watch con il numero “84” al centro, circondato da tre barre colorate. I colori utilizzati (arancione, azzurro e blu scuro) richiamano quelli usati da Apple per rappresentare le fasi del sonno. Rispettivamente veglia, sonno REM e le fasi leggere o profonde. Inoltre, compaiono anche icone familiari legate al riposo, ma anche un termometro, dettaglio che lascia pensare a un’integrazione di parametri fisiologici più ampi.

Apple Watch: nuova funzione per la valutazione del sonno

Il nome del file che contiene tale immagine, “Watch Focus Score”, apre la strada a interpretazioni interessanti. Non si tratterebbe soltanto di una valutazione numerica della qualità del sonno, ma di qualcosa di più sofisticato. Si può parlare di un’indicazione della prontezza mentale dell’utente, della sua capacità di concentrazione nella giornata successiva. In altre parole, il punteggio potrebbe fornire un collegamento diretto tra il sonno e le performance cognitive.

Finora, l’Apple Watch è stato in grado di monitorare le fasi del sonno in modo dettagliato. Ma ha sempre evitato di sintetizzare i dati in un unico punteggio complessivo. Tale nuova funzione potrebbe rappresentare un’evoluzione importante anche rispetto alla recente introduzione della sezione “Vitals” in watchOS 11. già permette di tenere sotto controllo vari segnali vitali. L’eventuale inclusione del dato termico nel punteggio suggerisce che il calcolo potrebbe basarsi su un insieme più ampio di indicatori di salute. Offrendo un quadro più completo e personalizzato. Per ora, si tratta di un’unica immagine rinvenuta nel codice, senza ulteriori riferimenti concreti. Non resta che attendere e scoprire se tale funzione verrà confermata.