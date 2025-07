Amazon da SOGNO: sconto a 199 euro sulla smart TV TCL

I modelli di smart TV che al giorno d’oggi gli utenti possono acquistare sul mercato sono davvero tantissimi, occasioni che aprono indiscutibilmente le porte verso offerte speciali dal risparmio assicurato, tuttavia nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una simile riduzione su Amazon. Tutti possono pensare di acquistare la TCV 40SF540, una smart TV che promette grandi prestazioni con la minima spesa.

La sua diagonale è da 40 pollici, più che bilanciata per la maggior parte degli ambienti delle vostre abitazioni, con capacità di raggiungere una risoluzione massima in FullHD, e supporto alle migliori (o più recenti) tecnologie: HDR, HLG, Dolby Audio DTS Virtual:X e controllo vocale. Il sistema operativo è Fire OS, a tutti gli effetti è una Fire TV, con un OS comunque più che valido e soddisfacente, sia in termini di interfacce che di funzionalità generali a cui effettivamente è possibile accedere.

Ricevete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis e scoprite ogni giorno i prezzi più bassi con le offerte ed anche errori di prezzo, elencati in esclusiva solo sul canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, la promozione è unica sulla smart TV TCL

Un vero e proprio sconto da non perdere di vista vi attende su Amazon, la promozione attiva in questi giorni parte da un listino iniziale di 259 euro, per scendere di circa il 23%, arrivando così ad un investimento finale da sostenere pari a soli 199,90 euro. L’ordine è da effettuare collegandosi qui, ma si ricorda allo stesso tempo che la spedizione viene gestita da Amazon, con consegna garantita entro pochi giorni a domicilio e garanzia di 24 mesi.

Se interessati all’acquisto, segnaliamo che le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, poiché raggiungono per la precisione 18,5 x 89,2 x 56 centimetri, con un peso comunque di 5,2kg. Il prodotto può facilmente essere posizionato dovunque si desideri, senza troppo ingombro o difficoltà di vario genere.