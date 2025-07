Google Maps cambia la scheda Panoramica

Un rinnovamento importante potrebbe presto arrivare su Google Maps, che si prepara a modificare l’aspetto della pagina dedicata alle località. Il cambiamento, individuato nell’analisi della versione 25.29.00.782600971, riguarda la scheda Panoramica, quella che compare quando si cerca un punto di interesse rilevante, come monumenti famosi o luoghi turistici. Anche se Google non ha ancora annunciato nulla ufficialmente, il codice dell’app suggerisce un rilascio imminente.

Azioni più visibili, layout più ordinato: Maps spinge sulla collaborazione degli utenti

In passato, le informazioni erano raccolte in blocchi separati da linee orizzontali, uno stile funzionale ma visivamente datato. Con il nuovo design, Google abbraccia il linguaggio Material 3 Expressive, proponendo un’interfaccia più armoniosa, fatta di schede moderne, colori più equilibrati e una disposizione pensata per migliorare la leggibilità. Un primo cambiamento evidente è lo spostamento della sezione Orari di punta, ora collocata sopra le recensioni, per rendere immediatamente visibile quando il luogo risulta più affollato.

Un altro aspetto centrale del restyling riguarda le azioni rapide, come la possibilità di suggerire modifiche o aggiungere informazioni mancanti. Queste opzioni, prima relegate in angoli poco evidenti dell’interfaccia, sono ora trasformate in pulsanti ben riconoscibili. La scelta punta a incentivare una partecipazione attiva da parte degli utenti, rendendo più facile l’interazione con la piattaforma e il miglioramento delle informazioni condivise.

Le novità non interessano i profili delle attività commerciali, ma si attivano solo durante la ricerca di città, paesi o località generiche. Questo lascia intendere una volontà di perfezionare la navigazione informativa, piuttosto che le funzioni legate a recensioni e attività. Come spesso accade, resta possibile che Google modifichi ulteriormente questi elementi prima del rilascio pubblico, ma la presenza nel codice fa supporre test avanzati.

Il restyling, se confermato, contribuirà a rendere Google Maps ancora più accessibile e collaborativa, in linea con la direzione già intrapresa dal colosso di Mountain View per i suoi principali servizi digitali.