OnePlus lavora al lancio di due nuovi dispositivi?

Il 2026 si preannuncia un anno importante per OnePlus. L’azienda, infatti, si prepara a rafforzare la propria presenza nel mercato tech. Ciò con una serie di novità interessanti. Le prime anticipazioni, provenienti da fonti attendibili, indicano che OnePlus sta lavorando su più fronti. Il tutto con l’obiettivo di soddisfare un pubblico che apprezza le dimensioni compatte. Ma non vuole rinunciare alla potenza e alla qualità costruttiva. Una delle proposte più attese è sicuramente il OnePlus 15T. Il dispositivo dovrebbe raccogliere l’eredità del 13T, introducendo alcune migliorie sostanziali. Il display da 6,3 pollici rimarrà una caratteristica centrale, pensato per chi cerca uno smartphone facile da usare con una sola mano, ma comunque adatto alla fruizione multimediale. Secondo quanto emerso, però, sarà la componentistica interna a fare la differenza.

OnePlus: le novità attese per il prossimo anno

Tra le novità più rilevanti si parla di un sensore per le impronte digitali a ultrasuoni inserito sotto il display. Una tecnologia avanzata che garantisce maggiore sicurezza e precisione. A ciò si affiancherebbe una batteria da ben 7.000 mAh, una capacità notevole che punta a rendere il telefono altamente autonomo.

Ma non è tutto. Oltre al nuovo smartphone, OnePlus sembra voler rilanciare anche nel campo dei tablet. Tra i progetti in fase di sviluppo, si parla di un dispositivo che potrebbe chiamarsi OnePlus Pad 3 Mini. Le informazioni sul prodotto sono ancora frammentarie, ma un dettaglio importante è già trapelato. Quest’ultimo dovrebbe montare il processore Snapdragon 8 Elite 2, una scelta che colloca il tablet nella fascia premium.

Nello scenario attuale, altamente competitivo e variegato, OnePlus sembra intenzionata a distinguersi. Ciò puntando su un equilibrio tra ergonomia, autonomia e prestazioni. La nuova linea, in arrivo il prossimo anno, potrebbe non solo soddisfare chi cerca dispositivi compatti, ma anche rilanciare l’interesse per un segmento di mercato spesso trascurato. Non resta che attendere e scoprire le prossime novità OnePlus.