Nokia su Reddit alla ricerca di nuove partnership

Di recente, Nokia ha fatto parlare di sé per un annuncio a dir poco insolito. L’azienda, infatti, ha comunicato, tramite un post su Reddit, la propria disponibilità a valutare nuove collaborazioni per la concessione in licenza del suo marchio. L’invito è rivolto a produttori mobili su larga scala interessati a sviluppare smartphone (e non solo) con il nome Nokia. Il messaggio, pubblicato dall’account ufficiale del Community Manager sul subreddit dedicato al brand, includeva anche un link al sito ufficiale per avviare i contatti. Una modalità che ha lasciato molti perplessi. Reddit, per quanto sia una piattaforma frequentata, difficilmente può essere considerata il luogo ideale per una proposta commerciale rivolta a grandi player industriali.

Nokia cerca nuovi partner: ecco come

Tale mossa si inserisce in un contesto già segnato dalla fine del rapporto con HMD Global. Ovvero la società che negli ultimi anni aveva prodotto smartphone a marchio Nokia. La collaborazione, considerata strategica, sembrava destinata a durare. Eppure, qualcosa deve essere andato storto, anche se non è chiaro se l’interruzione sia stata una scelta unilaterale o reciproca.

In ogni caso, il progetto si è concluso, e ora l’azienda sembra cercare nuove strade, anche al di fuori del settore smartphone. In passato, infatti, Nokia ha stretto accordi anche per televisori, dispositivi audio e persino computer portatili. Eppure, tutte tali iniziative risultano oggi inattive.

Allo stesso tempo, il quadro finanziario non è particolarmente rassicurante. Di recente Nokia ha dovuto smentire voci insistenti secondo cui Samsung sarebbe interessata ad acquistare la divisione dedicata alle infrastrutture di rete. Il tutto mentre HMD ha ufficializzato l’abbandono del mercato statunitense, citando i dazi introdotti durante l’amministrazione Trump come fattore determinante. Dal punto di vista economico, Nokia ha registrato un fatturato di 4,39 miliardi di euro, ma con utili netti di appena 156 milioni. Un margine che suggerisce difficoltà operative e un futuro ancora da definire.