La NASA testa l’X-59, l’aereo che potrebbe cambiare il volo civile

Negli anni ’70 c’era il Concorde, e per un po’ sembrava che il futuro fosse davvero arrivato. Volare da Londra a New York in meno di tre ore, a velocità supersonica, era una promessa mantenuta — almeno per qualche decennio. Poi, il sogno si è spento, soprattutto per colpa di un dettaglio impossibile da ignorare: quel fragoroso boom sonico che faceva tremare finestre e pazienza ogni volta che un jet superava la barriera del suono.

NASA X-59, il jet che promette velocità supersonica senza boom sonico

Ora, però, la NASA sta provando a riscrivere quella storia. E non con dichiarazioni vaghe o rendering futuristici, ma con un velivolo vero, fatto di metallo, motori e sogni ingegneristici. Si chiama X-59, ed è la scommessa più concreta fatta finora per riportare il volo supersonico nei cieli… sopra la terraferma, questa volta senza farsi odiare da chi abita sotto.

Il punto chiave è proprio questo: ridurre il famigerato boom a qualcosa di più simile a un tonfo distante, quasi come chiudere di colpo una portiera in fondo alla strada. Non è solo un vezzo tecnologico: è l’unico modo per far sì che le normative lo lascino volare davvero.

Il design dell’X-59 è tanto particolare quanto il suo obiettivo. Il muso è talmente lungo e affilato da sembrare uscito da un film di fantascienza, ma tutto ha una logica precisa: deviare le onde d’urto in modo da renderle più dolci. E proprio pochi giorni fa, questo aereo ha fatto qualcosa di semplice ma importantissimo: si è mosso. Da solo. Ha acceso i motori e ha iniziato a rullare lentamente sulla pista dell’Air Force Plant 42, in California.

È solo l’inizio, certo. Ma è anche il primo segnale concreto che quel volo inaugurale tanto atteso non è poi così lontano. Nei prossimi test, si aumenterà la velocità, si proveranno freni, sterzo, stabilità. Perché prima di fare rumore in cielo — o meglio, di non farlo — bisogna sapere esattamente come si comporta ogni singolo bullone a terra.

E chissà, magari tra qualche anno torneremo a volare sopra l’oceano — e sopra le città — senza dover scegliere tra velocità e silenzio.