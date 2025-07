Kena Mobile, Promo Rush 130 arriva fino a 230GB al mese: ecco quanto costa

Kena Mobile Anche questa volta si è dimostrato uno dei migliori gestori e a parlare per esso ci pensano le sue offerte. Una in particolare ha dato prova di grande integrità e soprattutto convenienza dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo: si tratta della Promo Rush 130. Questa infatti garantisce al suo interno la connessione dati migliore ma anche tutti gli altri contenuti che gli utenti amano e inoltre c’è un mese gratis.

Primo mese omaggio e traffico generoso

La Promo Rush 130 include ogni mese minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 230 giga in 4G, al prezzo fisso di 6,99€ mensili. Una cifra che rimane costante nel tempo, senza sorprese o rimodulazioni, come da filosofia del brand. Quello che però rende unica questa offerta e soprattutto tra le più scelte tra gli utenti è sicuramente l’opportunità di pagare a partire dal secondo mese in quanto il primo è gratis. Anche la spedizione della scheda SIM è totalmente gratuita e non ci sono costi supplementari da pagare. Tutta la procedura viene svolta in maniera intuitiva, senza trabocchetti e senza costi futuri che potrebbero spuntare fuori da un momento all’altro.

Offerta riservata a chi arriva da Iliad e MVNO

Promo Rush 130 non è accessibile a tutti: è una tariffa esclusiva per chi porta il proprio numero da Iliad o da altri operatori virtuali. Rientrano in questa categoria realtà come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile, Very Mobile e altri. Non è disponibile invece per chi proviene da TIM, Vodafone o WindTre.

Con questa proposta, Kena Mobile punta chiaramente a intercettare chi è già abituato a tariffe low cost ma desidera un salto in avanti per quanto riguarda quantità di dati e qualità del servizio, sfruttando la copertura TIM. Un’opzione concreta per chi è alla ricerca di un nuovo equilibrio tra prezzo e prestazioni.