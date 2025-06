Smartwatch: a guidare il settore c’è la Cina

Con 10 milioni di dispositivi spediti tra gennaio e marzo, Huawei si posiziona in testa. Ciò assicurandosi il 21,9% delle quote di mercato. Subito dietro c’è Xiaomi, che con 8,7 milioni di unità vendute raggiunge una quota del 19%. Apple mantiene la terza posizione grazie ai suoi Apple Watch. L’azienda di Cupertino ha registrato 7 milioni di unità, e si distingue soprattutto per il balzo in avanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è del 37,2%, un dato che riflette una domanda in aumento e una strategia commerciale ben calibrata. Più indietro Samsung, che con 3,4 milioni di dispositivi consegnati raccoglie solo il 7,5% del mercato smartwatch. Subendo una flessione del 5,7% rispetto al Q1 del 2024.

Tale arretramento potrebbe essere in parte giustificato dalla transizione verso una nuova gamma di prodotti. L’arrivo, atteso per l’inizio di luglio, dei nuovi Galaxy Watch 8, inclusi i modelli Classic e Ultra, potrebbe aver portato molti consumatori a posticipare l’acquisto. Penalizzando così le vendite dei modelli attualmente in commercio. Si tratta di una dinamica frequente nel mondo della tecnologia, dove le novità imminenti incidono direttamente sui numeri trimestrali. Sarà quindi interessante osservare come si evolverà il mercato degli smartwatch nella seconda metà dell’anno. In tal modo sarà possibile capite se Samsung riuscirà a riconquistare terreno o se dovrà continuare ad inseguire la concorrenza.