Fastweb vs Vodafone: 5 offerte fino a 300GB in 5G

Tra gli operatori più solidi e strutturati del mercato italiano, Fastweb propone tre offerte mobili pensate per esigenze differenti. La più economica è Fastweb Mobile, con 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95€ al mese. A seguire c’è Mobile Full, che alza il tetto dati a 200 giga e include la navigazione in 5G, al prezzo di 10,95€ al mese. Chi vuole il massimo può scegliere Mobile Maxi, con 300 giga, Fastweb Protect e assicurazione Pet Quixa inclusi, a 12,95€ mensili.

L’attivazione ha un costo fisso di 10€ una tantum, la spedizione della SIM è gratuita e sono disponibili sia SIM fisica che eSIM virtuale. L’attivazione può essere effettuata online, tramite SPID, carta d’identità elettronica o video identificazione. Non sono previsti costi nascosti e le tariffe sono trasparenti, senza vincoli contrattuali. Da segnalare che Fastweb è stata premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, riconoscimento che dà ulteriore valore alle sue offerte.

Vodafone: offerte Silver con più servizi e un vantaggio SmartPay

La risposta di Vodafone arriva con due promozioni dedicate a chi arriva da Iliad o da un gestore virtuale. Silver 100 include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese, mentre Silver 150 offre 150 giga con le stesse caratteristiche a 9,99€ mensili. In entrambi i casi, il primo mese costa 5€, un incentivo utile per testare il servizio.

Chi sceglie l’opzione gratuita SmartPay, che prevede la ricarica automatica da conto corrente, ottiene 50 giga aggiuntivi, portando così Silver 150 a un totale di 200 giga mensili. L’attivazione è destinata esclusivamente a chi effettua la portabilità da operatori specifici, non è quindi aperta a tutti.

Due realtà affermate, tra rete, extra e flessibilità

Fastweb offre più opzioni, accesso al 5G anche nelle versioni base e servizi assicurativi inclusi nei pacchetti più completi. Vodafone invece concentra tutto su due offerte semplici ma potenziabili, con la possibilità di aumentare i giga tramite SmartPay. Entrambe le proposte si rivolgono a un pubblico ampio, ma con esigenze diverse: tra modularità dei piani e bonus fidelizzazione, la scelta varia in base al profilo dell’utente.