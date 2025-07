Offerta Vodafone: solo 6,99€ per 100GB e chiamate illimitate!

Passare a Vodafone non è mai stato così semplice — e conveniente, soprattutto se arrivi da Iliad, PosteMobile o uno degli altri operatori virtuali. Stavolta l’offerta non è solo allettante sulla carta: 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, a 6,99 euro al mese, con attivazione gratuita e SIM spedita a casa senza costi. E no, non c’è la classica clausola nascosta alla fine. Se attivi tutto online, te la cavi davvero con meno di 7 euro al mese.

Passa a Vodafone: tutto incluso a meno di 7€ al mese

Ora, diciamolo: quante volte ti è capitato di cambiare operatore perché la promo iniziale sembrava ottima e poi, nel giro di pochi mesi, è diventata un salasso? Qui invece siamo davanti a una proposta chiara, lineare, e soprattutto pensata per chi vuole tanto internet senza sorprese. Se hai uno smartphone che supporta il 5G e vivi in una delle zone già coperte dalla rete Vodafone (che, a onor del vero, sono sempre di più), puoi sfruttare al massimo quei 100 Giga. Streaming, videochiamate, mappe, lavoro da remoto: è tutto lì, senza il pensiero di restare a secco.

E quando ti sposti in Europa? Hai quasi 9 Giga da usare anche fuori dall’Italia, così puoi evitare il Wi-Fi degli aeroporti o delle caffetterie e restare connesso senza stress.

Un altro dettaglio non da poco: dimentica il pensiero delle ricariche. Con l’addebito automatico, la tua offerta si rinnova da sola e, se per caso scendi sotto i 5 euro di credito, ti arriva subito una mini-ricarica da 5€. Così non resti mai a piedi — né con internet, né con le chiamate.

Ah, e se ti stai chiedendo se puoi davvero attivarla: sì, a patto che tu venga da uno degli operatori compatibili (che, spoiler, sono tantissimi: praticamente tutti tranne ho. Mobile e Fastweb).

In sintesi: se stavi cercando una scusa per dire addio alla tua attuale compagnia, eccola qui. Internet veloce, zero sbattimenti, tutto incluso. E stavolta, davvero, a meno di 7 euro al mese.