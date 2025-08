YouTube: saltare le pubblicità è sempre più difficile

come sapete, YouTube garantisce la possibilità di guardare i video sulla piattaforma in modo completamente gratuito a patto di guardare delle pubblicità prima e durante la fruizione dei video, questa esperienza sta diventando purtroppo però sempre più ardua per chi non possiede un abbonamento Premium, un numero crescente di utenti sta infatti segnalando un nuovo frustrante cambiamento nel funzionamento degli annunci pubblicitari, in molti casi infatti sembra che il pulsante salta annunci scompaia per poi riapparire solo al termine dell’intera durata dello spot.

Non si salta la pubblicità

tale modifica è stata segnalata da diversi utenti sul reddito nelle ultime ore, quest’ultima di fatto rende impossibile saltare l’annuncio snaturando il significato stesso del pulsante, tale comportamento sembra essere legato all’evoluzione di un test precedente avviato alla fine dello scorso anno, in cui YouTube aveva sostituito il classico conto alla rovescia con un pulsante che appariva solo dopo circa cinque secondi, ora però invece di un semplice ritardo il pulsante viene nascosto per tutta la durata dell’annuncio costringendo di fatto alla visione completa della pubblicità oppure all’abbandono del video, tra l’altro una volta apparso rimane sullo schermo per pochi secondi prima che parta l’eventuale secondo annuncio.

Al momento non si tratta di un implementazione universale bensì di un test limitato ad alcuni utenti, le segnalazioni infatti seppur presenti sono inconsistenti, c’è chi riscontra tale problema su un browser Chi ?? su un altro mentre altri visualizzano ancora la vecchia interfaccia, tutto ciò però, non lascia pensare che si tratti di un bug, bensì di un comportamento intenzionale che fa parte di una strategia sempre più aggressiva da parte di YouTube per monetizzare e spingere gli utenti a sottoscrivere una abbonamento Premium, tra l’altro come sapete chi utilizza software per bloccare la pubblicità non può più guardare i video dal momento che appare un banner che blocca la fruizione segnalando per l’appunto che è necessario disattivare il software prima di poter guardare il video.